Están internados en el Hospital, fue en la Benito De Paula cuando llegaron dos en moto directo a dispararles

La escena

Dos adolescentes de 16 y 14 años de edad se encontraban junto a un grupo de amigos sentados en la Plazoleta Benito de Paula ayer por la tarde sobre las 15:30 horas aproximadamente. De repente, dos sujetos llegaron en una moto y efectuaron varios disparos de arma de fuego contra los que estaban allí y huyeron raudamente. Los jóvenes se dispersaron. Los vecinos entraron en alerta y avisaron a la Policía, pero cuando llegaron los efectivos solo vieron rastros de sangre. Al rato, les informan que un adolescente de 16 años de edad había llegado herido con tres impactos de bala en su cuerpo al Hospital, donde fue intervenido rápidamente. El mismo había sido trasladado hasta allí por un vehículo particular.

Al rato, les avisaron que otro joven se encontraba herido y que estaba oculto en su casa. La Policía corrió al lugar, en el barrio Don Atilio y en el interior de una finca estaba un adolescente de 14 años de edad herido de bala. Este presentaba dos balazos en su cuerpo y fue trasladado por un móvil policial hasta el Hospital donde lo esperaba un grupo médico que le dio atención inmediata. Hasta anoche la Policía tenía muchas especulaciones sobre el móvil del asunto, pero no contaban con información específica, ya que aún no habían podido interrogar a los dos adolescentes baleados. Entienden que debió haber una motivación que podría derivar en un enfrentamiento entre bandas, aunque por el momento los datos no son concretos. Según información brindada a EL PUEBLO por fuentes policiales.