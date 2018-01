Dos hombres apuñalados, uno de gravedad y dos motonetistas con serias lesiones cuando chocaron con un automóvil en medio de la tormenta de viento y lluvia que se registró el domingo último a la tarde, fue el saldo de los hechos policiales en las últimas horas del año anterior y las primeras del presente 2018.

LESIONES GRAVES

Personal policial fue derivado a barrio Umpierre, por una persona herida de arma blanca. En el lugar se procedió al traslado de un masculino mayor, con una herida en la zona de la espalda ingresando a Emergencia del Hospital Salto, resultando en estado estable, ingresando para evaluación, con herida punzante en región posterior de Hemotórax lado izquierdo. Posteriormente se retornó a la finca, donde una femenina mayor hace entrega de un cuchillo y de su hijo adolescente, expresando que éste se encontraba discutiendo con su hermano y regresó a la casa, llevando un cuchillo, por lo que la misma, lo retira a su hijo del lugar, quedándose su hermano parado, posteriormente le dan aviso que su hermano fue trasladado por la policía con una herida. Concurriendo al lugar Policía Científica, realizando relevamiento. Enterado Dra. Maria Eugenia Rodriguez de Fiscalía de Primer turno, dispuso: Prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación del indagado hacia la víctima, se le tome declaración a la madre del indagado y testigo que pudieran presenciar el hecho. Coordinar Médico Forense para la víctima. Investiga Seccional Segunda.

LESIONES PERSONALES

Personal policial concurre a un llamado, expresando una femenina mayor que frente a su domicilio, un masculino estaría agrediendo con un arma blanca a su concubino, al parecer por problemas anteriores entre ambos, al arribo trasladan a un masculino hasta la Policlínica Valentín, quien presentaba un corte en el cuero cabelludo con abundante sangrado, resultando con herida corto-contusa de 6 cm de longitud en región frontal izquierda. Requirió sutura. No se observan otrs lesiones; espirometría positiva, posteriormente concurren al domicilio del agresor , donde se logra la detención del mismo, incautándose un machete cabo negro, hoja de 40 cm de largo, marca Tramontina, se realiza la prueba de espirometria en local de Policía Nacional de Transito, dando resultado positivo. Consultada la Fiscal de 1er Turno dispuso: que el agresor quede detenido hasta que recupere el estado normal y mañana (por hoy) antes de darle la libertad se le haga una entrevista en forma voluntaria. También a la Sra que realizó el llamado, a testigos y al lesionado. Se coordine vista médico forense para el Lesionado. Investiga Seccional Décimo Quinta.

SINIESTRO GRAVE

En la intersección de calles Brasil y Córdoba, ocurrió un siniestro de transito, averiguado el conductor manifestó que próximo a la hora 17:45, circulaba por calle Brasil con dirección al este , conduciendo el auto Hyundai, matrícula HAO 841, llevando como acompañantes a dos personas y al estar cruzando la intersección con calle Córdoba escuchó un golpe y su acompañante le dice que había colisionado , agregando que debido a que llovía torrencialmente la visibilidad no era buena , se detiene de inmediato y le presta asistencia a dos motonetistas. Agrega que el semáforo estaba en verde cuando estaba cruzando la intersección . Averiguado un testigo expresó que circulaba en su vehículo por Brasil al este, lo cual delante suyo lo hacia otro auto a una marcha suave ambos en medio de una tormenta de viento y lluvia y al llegar a la intersección Córdoba el semáforo daba luz verde para ambos y de improvisto una moto que circulaba por Córdoba al sur, cruzó el semáforo en rojo colisionando con el auto que venía delante suyo, solicitando la presencia policial al 911. En el centro Asistencial el posible conductor por prescripción médica no pudo ser averiguado, solicitando la extracción de sangre, siendo diagnosticado politraumatizado grave queda internado en CTI. Por otra parte una femenina mayor, posible acompañante de la moto tampoco pudo ser averiguada solicitando la extracción de sangre, siendo diagnosticada politraumatizada grave pasa tomógrafo a posterior queda en CTI. Al parecer ambos circulaban en la moto Yumbo, matricula HKW 878, por calle Córdoba al sur y al llegar a la intersección con Brasil por causas que se desconocen entra en colisión con un auto que circulaba por esta última al este, resultando ambos lesionados. Al lugar concurrió el Encargado interino de Brigada de Transito y personal de Policía Científica. Enterada a la Señora/Fiscal de 1er Turno Dra. María Rodríguez quien dispuso: Relevamiento por Policía Científica, averiguación a testigo, Forense a lesionados y entrega de vehículos. Intervino Brigada de Transito.