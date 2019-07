Andan armados y en motos, entran amenazando a los clientes y exigen dinero

Asaltaron dos comercios el mismo día en distintas zonas de la ciudad, en ambos casos se trata de dos personas que circulan en moto y que están armados. En las dos situaciones de violencia, los delincuentes pudieron llevarse la recaudación de los lugares donde efectuaron el atraco. La policía no ha podido dar con estas personas hasta el momento.

UN HOMBRE DETENIDO POR UN PROBLEMA FAMILIAR

Sobre la hora 18:30 personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a calle 25 de Agosto próximo a Diagonal 10 por un problema familiar.

En el lugar fue indagada una mujer, mayor de edad, quien manifiesta, que su ex pareja, se encuentra en el frente del domicilio en estado de ebriedad y produciendo desorden, siendo el denunciado detenido y conducido a Dependencia Policial para trámites correspondientes. Puesto en conocimiento la Justicia Competente dispuso: “Se da por enterado y trámites pertinentes”.

ASALTARON A UN COMERCIO

Eran las ocho menos cuarto de la tarde del lunes, cuando la Policía concurrió a un comercio ubicada en calle Camino del Éxodo próximo a Nicanor Amaro por una denuncia de rapiña. En el lugar la policía indagó a la víctima, mayor de edad, quien denunció que momento antes ingresaron a la carnicería dos sujetos, ambos con el casco protector de moto colocado, los cuales mediante amenazas y exhibiendo armas de fuego, le exigen el dinero de la recaudación, llevándose la suma de $U 2.500 pesos, dándose a la fuga en una moto tipo cross, color azul, agregando la víctima que no hubo personas lesionadas por lo sucedido.

RAPIÑA A COMERCIO.

En otro caso, en la jornada del lunes sobre las ocho de la noche en las inmediaciones del barrio Williams, en un comercio ubicado en avenida Concordia y calle Perú llamaron a la Policía por una rapiña.

En el lugar es entrevistada la víctima, mayor de edad, quien manifestó que momentos antes, ingresaron a la carnicería dos hombres, ambos con el casco protector de moto puesto, los cuales mediante amenazas y exhibiendo armas de fuego, le exigieron el dinero de la recaudación, llevándose la suma aproximada de $U 3.000, donde antes de retirarse uno de los delincuentes, efectúa disparos al aire, dándose a la fuga en una moto tipo marca Yasuki modelo 125 c.c., agregando la víctima que no hubo personas lesionadas por lo sucedido. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

HURTO EN CASA DE FAMILIA.

Sobre la 1:05 de la madrugada del martes el personal policial fue hasta la calle Bella Vista al 2300, por una denuncia de hurto en casa de familia. En el lugar fue entrevistada la propietaria mayor de edad, quien manifiesta, que momentos antes al salir al interior del predio de la finca, se percató el hurto de una moto marca Vital modelo 110 c.c., color azul, matrícula HIA-3644 y una bicicleta con ruedas, color blanca y rosada.

DESORDEN

Plena madrugada del martes, sobre las 1:17, el personal policial concurrió hasta la calle Rincón al 1100 en la zona del barrio Salto Nuevo por un desorden en vía publica. Una vez en el lugar los efectivos son apedreados, produciendo daños en un móvil oficial, así mismo un funcionario Policial resultó agredido y lesionado por varias personas, siendo una de ellas quien aprovechando la situación, le robó el radio portátil handic, dándose a la fuga en varias direcciones.

El efectivo Policial es trasladado a un Centro Asistencial Privado donde el médico de guardia lo asiste, diagnosticando en forma primaria “Hematoma en pómulo derecho, alta”.

DETENIDO

Pasaban 20 minutos de la 1 de la madrugada del martes, cuando el personal Policial toma conocimiento que en calle Uruguay entre las calles Amorim y Joaquín Suárez se habría producido un hurto en interior de un vehículo estacionado en la ubicación en mención, de acuerdo a datos recabados, se divisa próximo al lugar, a un masculino de iguales características llevando consigo una batería de auto, consultado por la procedencia del objeto, éste desconoce, siendo identificado y detenido por los efectivos Policiales. Entrevistado el propietario de la camioneta marca Daewoo modelo Labo, quien reconoce como de su propiedad el objeto hurtado, así mismo manifiesta, que realizará la correspondiente denuncia en Seccional Policial.