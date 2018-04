Violenta jornada a balazos vivieron los vecinos de los barrios Caballero y Caballero Nuevo en la tarde de ayer

Los tiroteos habrían sido enfrentamientos por el control del territorio para el tráfico de drogas

De acuerdo a lo informado por fuentes extraoficiales a EL PUEBLO, en la tarde de ayer sábado se produjo un tiroteo en el interior del barrio Caballero, más precisamente en la calle Candelaria Areta de Amorim y la Calle 10, por lo cual fue desplegado un importante operativo policial en toda esa zona.

En el lugar, dos bandas que se disputan el territorio por el tráfico de drogas, se cruzaron a tiros, donde afortunadamente no hubo personas heridas.

Pero más tarde, un hombre de quien la Policía recibió datos específicos, habría arremetido a balazos contra una finca del lugar, donde sus ocupantes señalaron que la de ayer no era la primera vez que ocurría, situación por la cual había sido herido días atrás uno de los miembros de la familia.

Según las declaraciones que dieron varios vecinos de la zona a la Policía, el hecho habría ocurrido tras un enfrentamiento entre bandas que operan en la zona, las que se disputarían el control de la venta de estupefacientes.

En tal sentido, efectivos policiales se abocaron a rastrillar la zona que abarca a los barrios Caballero y La Amarilla, para dar con el paradero del denunciado, por lo cual según adujeron a este diario las autoridades desconocían los motivos que los llevaron a tal actitud, aunque la hipótesis del conflicto por el control de la venta de drogas es la más fuerte.

Además de que ambos casos, el del tiroteo entre bandas y el ataque del sujeto ya identificado, están ligados al tráfico de drogas.

PARTE OFICIAL

Una femenina mayor de edad, domiciliada en barrio Caballero Nuevo, denunció que, desde hace varios días, un masculino (de quien aportaron información) circulaba por la zona efectuando disparos de arma de fuego, agregando que, días atrás, hirió a su hermano en la pierna.

Próximo a las 15:00 horas de ayer, el denunciado efectuó tres disparos hacia su finca, no resultando nadie lesionado, pese a que había menores en el lugar. Investiga Unidad de Investigaciones.

SE LLEVÓ LA MOTO BAJO AMENAZA DE “QUEMARLO” CON EL ARMA DE FUEGO

Un masculino mayor de edad denunció que, próximo a la hora 3:45 de ayer sábado, se encontraba en el barrio La Amarilla, sentado sobre su motocicleta marca Vital 110 cc, matrícula HIA4219, de color negro, la que estaba encendida, acompañado por su novia. Pero en un momento dado, se les acercó un sujeto (de quien aportó información), que circulaba en una moto, quien les exhibió un arma de fuego, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias de valor, manifestándoles que si no lo hacía “los quemaba” con el arma que tenía en sus manos. El individuo le sustrajo al denunciante su birrodado, retirándose del lugar, regresando minutos más tarde acompañado de otro individuo, quien tomó la moto del autor y se retiró. Avaluó el perjuicio en $ 10.000. Investiga Unidad de Investigaciones.