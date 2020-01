Se trata de un guardia de seguridad y un militar. Se dispuso prisión preventiva por 90 días. Abogado reconoce que hubo «exceso» de fuerza

La fiscal de Paysandú María Fuidio imputó a dos personas por el homicidio de Fernando Dávila Cabrera, el hombre que era perseguido dentro del shopping de esa ciudad tras haber intentado robar una moto.

Los imputados son un guardia de seguridad y un militar que participaron de la detención de Dávila y le provocaron la muerte por asfixia cuando lo apretaron contra el piso, al pie de una escalera mecánica.

A pedido de la fiscal la Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación y se tramitan más pruebas y pericias.

«Una de las evidencias fue la autopsia, que fue muy contundente al determinar que murió por asfixia», dijo la fiscal a Subrayado tras la audiencia en la que formalizó el caso.

Ambos fueron imputados de un delito de homicidio a título de dolo eventual, lo que significa que si bien no tuvieron la intención de matar a Dávila, ese fue el resultado de su accionar violento.

JUEZ JUAN PABLO NOVELLA

«En realidad, en principio, lo que se entiende es que se puede prever ese resultado aunque no se quiera; entonces, al poder haberlo previsto, se tipifica esa forma de tipificación y no un dolo directo. Fiscalía recién está investigando, se inició la formalización, y eso, eventualmente, puede mutar, podrán reformalizar, pero, en principio, lo que se planteó fue eso, que se podía prever este resultado, y ellos, actuar igual en consecuencia, aunque no lo quisieran.

Obviamente que este caso ha tenido una gran trascendencia pública, y espero que todo el mundo lo tome con paz, calma, tranquilidad, y que permitan tanto a la fiscalía, como a las defensas, ir haciendo las investigaciones de la teoría de sus caso y, eventualmente, se llegará al juicio oral y se resolverá en ese sentido. Reitero, apelo a que la gente actúe con paz y tranquilidad».

DEFENSA

El abogado de uno de los detenidos, Enrique Moller, reconoció que hubo «un exceso» en el uso de la fuerza al momento de detener al hombre de 30 años que no pudo ser salvado por los médicos que lo atendieron en el lugar.

Mientras era sujetado contra el piso Dávila gritó y pidió auxilio. Decía que se estaba quedando sin aire. Los dos imputados no hicieron caso a su pedido y falleció instantes después.

Este miércoles el hijo del jefe del Batallón de Ingenieros de Paysandú fue amenazado de muerte. La denuncia forma parte de la investigación en el caso de homicidio.

ABOGADO DE LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA

El abogado de la familia de la víctima Gustavo Sabariz habló con la prensa tras el fallo judicial: «Los familiares la sensación que tienen en este caso, fue, de un cierto modo, de alivio y reconfortados, sin perjuicio de la gravedad del hecho de la pérdida de un familiar.

Acá tenemos que valorarlo, independientemente de la condición que pudiera tener la persona -y veo que algunos han hecho énfasis en ello-, se trata de un ser humano, y, conforme al artículo 72 de la Constitución, tenemos derechos inherentes a la persona humana que tenemos que preservar, cualquiera fuera la cuestión. El sistema funciona en base a garantías, y las garantías se ejercen respecto de todos. Cuando hay excesos, el sistema judicial actúa; y, cuando no los hay, no actúa.

En cuanto a si habrá una reclamación civil, es un tema que no lo puedo manifestar ahora; se verá en función de las circunstancias, pero, ahora, me parece muy prematuro por lo reciente del hecho, y dependerá, digamos, también, de lo que resuelvan los familiares».

n