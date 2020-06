Desde la réplica de Juan Ramón Guarino

«Está bien que cada uno dé su opinión. Hay algunas que me tienen sin cuidado, porque son quienes no están dentro de la Liga y desconocen todo lo que hay detrás de la fijación de una fecha o de un campeonato. Hablar desde afuera es facilísimo.

La Liga tiene una organización detrás, con sus divisionales, sus Consejos, sus tribunales. No es solo establecer quién juega el domingo y en qué cancha. No es tan simple como algunos creen».

-Una situación de hecho. Como esta que vivimos.

«Y claro que a todos nos complicó. Incluso tenemos la duda respecto al Campeonato del Interior, si es que se juega a partir de setiembre o vuelve en enero. Esto de no poder hablar mano a mano, tampoco es lo mejor, porque a veces se preste a confusiones. No es lo mismo. Por eso es que sobre un tema determinado, surgen distintas interpretaciones. A nivel del fútbol salteño, hay que tener cosas en claro».

-¿Por ejemplo?

«El jugar sin público en las canchas. Si con público se pierde dinero, ¿qué se pretenda que pase si no hay aficionados que paguen la entrada? Yo digo que una cosa es la voluntad, las ganas que se tengan y todo eso es entendible. Pero la realidad va por otro lado. Los dirigentes lo saben. Por eso la mayoría de ellos votaron lo que cabía: suspender. ¿Era posible algo más? Es lo que pregunto. En el fútbol salteño no solo es la pelota, también hay que sacar cuentas».

***********

La resolución fue adoptada y la ilusión acallada. Propuesta de adoptar una medida y se la adoptó. Tres neutrales de la Liga sumaron sus votos para no jugar.

Siete clubes de la «A» en la misma dirección. Oleaje de críticas, más después. De cuestionamientos por lo que se supone o supuso, «una negativa apresurada para no jugar».

Es tiempo del presidente de la Liga en

EL PUEBLO. Juan Ramón Guarino profundiza razones. La mira desde arriba.

Traza ese estado de cosas, que de repente traspone la frontera de la bronca de quienes pretenden salir a la cancha y jugar.

El presidente no sustenta el fin de dictar sentencia, pero apuesta a razonamientos que transitan inexorables, por otros carriles.

**********

«NO FUE DE UN DÍA

PARA EL OTRO»

-Puntuales quienes cuestionan el adelanto en la toma de posición….

«Está bien. ¿Quiénes son los que no comparten?

-Directores Técnicos, jugadores….

«Pero yo pregunto cuantos dirigentes están en contra de la medida».

-Y no. Por lo menos en la mayoría de los casos a nivel de la «A».

«Claro. Porque ellos saben de qué se trata esta realidad en la que estamos».

-¿Lo del apresuramiento, definitivamente fue así?

«Hay que aclararlo. No fue de un día para el otro que se resolvió lo que se resolvió. Desde hace dos meses venimos manejando la posibilidad de suspender el fútbol por este año, sobre todo cuando a nivel de las autoridades de gobierno se dijo que por este año sin aficionados en las canchas. Con varios presidente fuimos hablando del tema».

-Llegaron a la reunión del lunes de la semana pasada con la decisión en manos.

«Claro. No llegamos para debatir el tema, porque lo fuimos debatiendo en más de una ocasión. Abrimos la Liga y la gran mayoría coincidió. En esa noche teníamos resuelto lo que se iba a votar, porque lo fuimos conversando. Quien diga que resolvimos sin analizar, simplemente ignora cómo se fue dando todo. Cada paso».

-¿Ninguna opción para manejar de futuro si algo se modificara?

«¿Pero cuál podría ser? Estamos en el sexto mes del año. Cada uno sabe lo que está sucediendo con respecto al fútbol.

Sin público, ¿no es cierto? Y sin público, ¿cómo recaudamos? Porque además estamos en una Liga en que abaratar los costos es imposible. Se actuó a partir de la realidad y no de ningún capricho».