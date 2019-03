Además de la denuncia por una serie de robos

Las rapiñas se vuelven a la orden del día por estas horas en toda la ciudad, los comerciantes son las víctimas preferidas de los delincuentes. La rapiña en un comercio en Salto nuevo dejó a un nuevo punto como damnificado y que hasta el momento no ha tenido respuesta.

Pero por otro lado, los controles policiales vienen dando resultado. En este caso, dos personas que se desplazaba en un automóvil andaban con un arma de fuego en el interior del vehículo, lo que ameritó la detención de los mismos por parte de la Policía.

RAPIÑA EN COMERCIO DE SALTO NUEVO

Una femenina mayor de edad se presentó en la Seccional Tercera, expresando que es empleada en una panadería ubicada en Avenida Solari, en barrio Salto Nuevo, y que, en momentos en que se encontraba trabajando, próximo a la hora 22:00, ingresó un masculino, quien, sacando una navaja de su bolsillo, le exigió la entrega del dinero, a lo que accedió, dándose a la fuga con la suma $ 2.000. Investiga Unidad de Investigaciones.

DOS HOMBRES DETENIDOS AL PORTAR UN ARMA DE FUEGO EN LA GUANTERA DE UN AUTO

Próximo a la hora 1:00, en momentos en que móviles policiales realizaban patrullaje preventivo por calles del sur de la ciudad, Avenida Pascual Harriague próximo a Avenida Catalina Harriague de Castaños, visualizaron a un auto que, por sus características de desplazamiento, despertó sospechas, por lo cual se procedió a su detención e inspección, constatándose que adentro del gabinete para objetos, “guantera”, había un revólver calibre 38 especial, marca Astra con cuatro municiones útiles, siendo incautado, y, los dos ocupantes, detenidos. Investiga Brigada Departamental Antidrogas.

DETUVIERON A MUJER QUE HURTÓ EN COMERCIO CÉNTRICO

El Centro de Comando Unificado, derivó a personal policial hasta calle Uruguay al 800, por una detención ciudadana, entrevistándose con la encargada del local comercial, la que manifestó que, una femenina habría tomado una campera de los percheros, rompiendo la etiqueta y la grifa de seguridad, retirándose sin pagar, por lo que le solicitó que regresara. Puesto el hecho en conocimiento del Fiscal de Turno, dispuso la detención, procediéndose al respecto, siendo incautado entre sus pertenencias, 1 frasco de shampoo y 1 frasco de acondicionador, para corroborar su procedencia.

Una vez finalizadas las actuaciones, se condenó a: “D.V.A. como autora penalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa, en reiteración real, a sufrir la pena de seis (6) meses de prisión, sustituyéndose por un régimen de libertad vigilada con las siguientes obligaciones: a-Residir en lugar específico en el que sea posible la supervisión y vigilancia de la OSLA. b- Sujeción a la orientación y vigilancia de dicha oficina. c. Presentación una vez por semana a la Seccional Policial de su domicilio sin obligación de permanencia por el plazo referido. Intervino Unidad de Investigaciones.

DAÑOS Y HURTO EN CASA DE FAMILIA

Un masculino mayor de edad denunció que, se ausentó de su domicilio ubicado en calle Diego Lamas al 1800, quedando sin moradores, y al regresar, observó que la ventana del frente de la finca estaba abierta y las rejas dobladas; también, constató la falta desde el interior de dos billeteras, la suma de $ 10.000, documentos varios, tres relojes, uno sport y dos marca Casio. Investiga Unidad de Investigaciones.

ENTRARON A LA FINCA MIENTRAS DORMÍA

La denunciante, una femenina mayor de edad, manifestó que, entre la hora 1:00 y 5:00, se encontraba descansando en su domicilio ubicado en Florencio Sánchez, en barrio Salto Nuevo Sur, y al levantarse, se percató que mediante la rotura del vidrio de una ventana de aluminio, personas extrañas ingresaron, notando la falta de una garrafa de 13Kg con válvula. Investiga Unidad de Investigaciones.

SE LLEVARON VARIOS ELECRODOMÉSTICOS Y ROPA

Una femenina mayor de edad manifestó que, el pasado 22 de febrero se ausentó de su domicilio ubicado en Avenida Gaboto S/N, en barrio Caballero, y al regresar el día 28, próximo a la hora 8:00, constató el forzamiento de la puerta de ingreso y que el interior de la finca estaba en completo desorden, notando la falta de una heladera, una cocina, una televisión, una radio marca Xion, ropa de dama y útiles de cocina. Investiga Unidad de Investigaciones.

COMERCIO DE CALLE BILBAO AL 400 FUE VÍCTIMA DE HURTO

Se presentó en Seccional Segunda un masculino mayor de edad, quien expresó que, próximo a la hora 20:00, se retiró del local ubicado en calle Bilbao a la altura del 400, y al regresar, constató la falta de una caja de herramientas de color gris, marca Uwhi Stanley, dos llaves «T» Nº 8Y10, un extractor negro saca polea. Investiga Unidad de Investigaciones.

FORZARON LA PUERTA DE UN COMERCIO Y ROBARON MERCADERÍA Y UNA MÁQUINA DE CORTAR FIAMBRE

Un masculino mayor de edad denunció que, próximo a la hora 7:30, concurrió a su comercio ubicado en calle Industria al 1500, constatando que la reja de la puerta estaba forzada y el interior en completo desorden, notando la falta de varios desodorantes, perfumes, botellas de Whisky y una máquina de cortar fiambre marca Verker. Investiga Unidad de Investigaciones.

HURTO DE VEHICULOS

Se denunció por parte de un masculino mayor de edad, que dejó estacionada la moto marca Winner, modelo CG 125cc, matrícula HIA 2779, sin traba de seguridad, en el garage de la finca ubicada en calle Candelaria al 3600, y al ir a ocuparla, no se encontraba más. Investiga Unidad de Investigaciones.

En tanto, una femenina mayor de edad, manifestó que, dejó estacionada la moto marca Yumbo, modelo Max, de color negro, matrícula HKV 439, en calle 8 de Octubre esquina Osimani y Llerena, conteniendo en el baúl la propiedad del birrodado y documentos; al ir a ocuparla, la misma no se encontraba más. Investiga Seccional Primera

También, una femenina mayor de edad manifestó que, próximo a la hora 21:00, dejó la moto Yumbo, modelo Max, de color negro, matrícula HKV 439, estacionada en la vereda, frente de su casa ubicada en calle 8 de Octubre al 1000, y al ir a ocuparla, notó que se la habían hurtado. Investiga Seccional Primera.

Una femenina mayor de edad denunció que, próximo a la hora 19:00, dejó la moto marca Yumbo, modelo Max 110cc, de color azul, matrícula HIA 5539, estacionada en calle Santos Errandonea a la altura del 100, y al ir a ocuparla, se percató que se la habían hurtado; en el interior del baúl, se encontraban documentos varios. Investiga Seccional Segunda.