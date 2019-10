Dos personas fueron rapiñadas en las últimas horas y si bien no resultaron lesionados, sí sufrieron el robo de sus pertenencias. Además, un hombre fue herido de una puñalada en el barrio Horacio Quiroga.

Un menor fue rapiñado a punta de pistola cuando caminaba por Gautrón y Arenal Grande

Fue en la noche del jueves, a la 22:18, cuando la Mesa Central de Operaciones, derivó al personal policial hasta la calle Gautrón y avenida Arenal Grande, por una denuncia de rapiña perpetrada contra un menor de edad.

En el lugar, la policía entrevistó a un adolescente que se encontraba en compañía de su madre, quien manifestó que cuando caminaba por la vía pública, fue abordado por un individuo mayor de edad, quién mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió que le hiciera entrega del celular y del dinero; pero ante la negativa de éste, le revisó la mochila, hurtándole una tablet del Plan Ceibal.

Agregó que, no resultó herido y no se efectuaron detonaciones. Se realizaron amplias recorridas en procura del agresor. Trabajó personal de la Dirección de Investigaciones.

Hombre rapiñado en Avda. Seregni y paraguay

Eran las once y media de la noche del jueves cuando la policía llegó hasta la avenida Líber Seregni y Paraguay, por una denuncia de rapiña. En el lugar, fue entrevistado un hombre mayor de edad, quien manifestó que al ser abordado por un individuo, mediante amenazas con una posible arma de fuego, ya que no se la exhibió, le exigió su celular, a lo que la víctima le hizo entrega, solamente de una pequeña suma de dinero, dándose el delincuente a la fuga. Agregó que, no resultó lesionado tras el hecho. Se realizaron recorridas en procura del autor y se derivó el caso a la Dirección de Investigaciones.

Agresión con arma blanca en barrio Horacio Quiroga

En la noche del jueves, sobre las ocho menos diez, la Mesa Central de Operaciones, derivó a personal policial hasta calle Florencio Sánchez y Calle 5, en el barrio Horacio Quiroga, por hallarse una persona herida de arma blanca.

Al concurrir al lugar, la policía vio en el interior de una finca a un hombre mayor de edad, presentando, a simple vista, varios cortes en las piernas y los brazos, negándose a ser asistido y desconociendo quién habría sido el autor de la agresión. Su madre, agrega que, concurriría a la seccional a formular la denuncia respectiva. Se realizaron varias recorridas en procura del autor, con resultado negativo. Trabajó personal de la Dirección de Investigaciones.