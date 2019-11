Una mujer da a conocer el caso donde dos policías rescataron desde una casa en llamas a una persona que vivía en el lugar y que de no hacer por la heroica acción de estos funcionarios, la víctima habría puesto en riesgo su vida.

La carta que está dirigida al Jefe de Policía de Salto, Oldemar Avero, fue dada a conocer a este diario en las últimas horas, aunque el hecho al que hace mención ocurrió el sábado 26 de octubre.

Señor Jefe de Policía de Salto Oldemar Avero:

Quien suscribe Paola Cardozo me dirijo a usted en este acto con el fin de agradecer a dos funcionarios policiales que salvaron la vida de mi tío, cuando en la madrugada del 26 de octubre del presente año, debido a causas que se desconocen y se tratan de esclarecer en la finca sita en calle Herrera y Obes No. 2168 se incendió quedando atrapado en el interior de la misma mi tío José Cardozo, no pudiendo salir por sus propios medios, así como tampoco personas que se acercaron al lugar se animaron a ingresar para tratar de rescatarlos de las llamas.

En ese momento cuando todo era un caos estos dos grandes funcionarios Genrri Caballero y Franco Ferreyra del personal de PADO que arribaron al lugar sin mediar palabra y sin titubear – mediante la rotura de un portón – ingresaron entre llamas y lograron rescatar a mi tío quien resultó con lesiones leves.

Por este acto de heroísmo, tenacidad, profesionalismo y sobre todo humanidad – me dirijo a usted con el fin de agradecerle por el personal con el que cuenta y hacerle llegar a estos profesionales todos los agradecimientos de la familia porque más allá de la obligación inherente a su trabajo bajo ese uniforme hay una persona, un jefe de familia, un hijo, un hermano… y sin importar ellos arriesgaron su vida en pos de salvar otra.

A su vez manifiesto que es de interés de la familia que esta actuación sea dada a conocer, ya que muchos medios solamente opacan con lo que a ellos les conviene el accionar de la institución a su cargo y no denotan y/o enaltecen estas acciones llevadas a cabo, quedando solo en el recuerdo de unos pocos.

Sin más y con un “gracias” a usted y a los dos funcionarios de los cuales solamente pude obtener sus nombres y apellidos me despido atentamente.

Paola Cardozo.