Iban a detener a una persona por tener una causa pendiente y agredió a los policías

Una serie de rapiñas y hechos de violencia ocurrieron durante el fin de semana en nuestra ciudad. Así como también en la pasada jornada fueron denunciados varios casos de robos. En ambos casos, con proximidad geográfica y con la misma modalidad delictiva, la Policía analiza si fue un mismo individuo el que con un arma blanca rapiñó a dos personas para llevarse sus celulares.

DAÑOS EN EL DIARIO

En el día domingo sobre la hora 18:10, el personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones a calle 18 de Julio al 151 por daños en el local de nuestro periódico.

En el lugar la Policía le tomó declaraciones a un hombre mayor de edad, quien manifestó que divisó daños en la puerta de ingreso a las oficinas de la Administración y en el interior de la misma había un completo desorden, no constatando al momento que se haya producido hurto alguno, ya que habría solamente papeles en el lugar.

En el lugar estuvieron presentes dos efectivos del PADO y también se hizo presente el personal de la Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

Sobre las 18:40 de la pasada jornada, el personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta la Calle 1, al 100, en la zona del barrio Macció por haberse producido una rapiña a un transeúnte.

En el lugar, la Policía indagó a la víctima, una mujer mayor de edad, quien manifestó que próximo a la hora 6:30 de la mañana, en circunstancias que transitaba por la zona del barrio Caballero, se le apersonó un hombre con el rostro cubierto, vistiendo ropas oscuras, quien mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurtó un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy J8, dándose a la fuga. Agregando la víctima que no sufrió lesiones por el hecho.

OTRA

Pasaban 45 minutos de la medianoche de la pasada jornada, cuando el personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones a las intersecciones de las avenidas José E. Rodo y Enrique Amorim por una rapiña a un transeúnte.

En el lugar fue consultada la víctima, mayor de edad, quien manifestó que momentos antes, se le aproximó un individuo que mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurtó un celular marca Samsung modelo Galaxy J7 de color negro, dándose a la fuga. Agregando la víctima que no sufrió lesiones por el hecho.

DETENCIÓN DE MASCULINO POR DESORDEN Y PENDIENTE POR D.D.V.D.G.

Pasados cinco minutos de la 1 de la madrugada el personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta la calle Artigas próximo a Lucas Píriz por un desorden en la vía pública.

En el lugar se procedió a identificar a un sujeto dónde al ser consultado a la Mesa Central de Operaciones, el individuo mencionado de 34 años de edad mantiene pendiente por la Unidad de Violencia Doméstica y de Género, donde al intentar detenerlo, le produce un corte en el chaleco anti-balas a un efectivo Policial, con un arma blanca, siendo detenido y conducido a Dependencia Policial para trámites pertinentes.

PROBLEMA FAMILIAR Y DETENCIÓN DE MASCULINO.

Sobre la 1:00 de la madrugada el personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a calle Lucas Piriz al 1700 zona del barrio Lujan por un problema familiar. En el lugar es entrevistada una femenina, mayor de edad, quien manifiesta, que momentos antes su sobrino, quien se encuentra de paseo en la Ciudad, llego a la finca en estado de ebriedad, discutiendo con un hijo de esta y produciendo desorden, siendo el denunciado detenido y conducido a Dependencia Policial para trámites pertinentes. Puesto en conocimiento la Justicia Competente dispuso: “Se da por enterado y trámites pertinentes”

HURTO EN CLUB DEPORTIVO

En el día de la fecha hora 10:20, personal policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a calle República Argentina al 1000 por hurto en Club Deportivo. En el lugar es entrevistada la Secretaria, mayor de edad, quien manifiesta, que próximo a la hora 08:00 diviso que mediante rotura de la ventana del fondo, personas extrañas ingresaron al interior del local, hurtando un TV de 24 pulgadas marca Spica y dos bolsas las cuales contenían dos biombos, perteneciente a la Corte Electoral, los cuales habían sido utilizados como separador de urnas en el Acto Eleccionario del día de ayer. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

AMPLIACIÓN DE COMUNICADO Nº 382 – NUMERAL 4. (DETENCIÓN DE MASCULINO POR DESORDEN Y PENDIENTE POR D.D.V.D.G.).

Culminadas las actuaciones el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno dispuso: condenar a R.F.S.N., por la comisión de un delito de atentado especialmente agravado a la pena de 5 (cinco) meses de prisión efectiva.

1. TENTATIVA DE HURTO EN CASA DE FAMILIA

En el día de la fecha hora 13:00, se recepciona denuncia en Seccional Policial, de una femenina, mayor de edad, la cual hace constar, que en circunstancias que se encontraba en el interior del domicilio de zona de Nueva Hespérides, siente ruidos en la puerta del fondo de la finca, donde al concurrir a verificar, divisa a un masculino rompiendo mencionada puerta, quien al notar su presencia, le propina un golpe de puño en el estómago, dándose a la fuga en una moto tipo marca Yumbo, color roja, no hurtando ningún objeto. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente. Se trasladada a la víctima al Hospital Regional Salto, para su asistencia.

2. PERSONA REQUERIDA

En el día de la fecha hora 10:00 momento que personal policial se encontraban en patrulla, proceden a identificar a un masculino, en calles José P. Varela y Juan C. Gómez; dónde consultado al Centro de Comando Unificado, éste se encuentra requerido por Seccional Policial Tercera, siendo trasladado a Dependencia Policial para trámites pertinentes.