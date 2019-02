Hubo una andanada de denuncias por robos en casas de familia

Dos rapiñas armadas se registraron en las últimas horas. Ambas fueron contra comercios barriales y en los dos casos actuó un solo delincuente que amenazó a los presentes con un arma de fuego. En el caso de una panadería ubicada en la zona del barrio Lazareto, el delincuente no logró llevarse nada, aunque el susto de haber atravesado por una situación de esta naturaleza.

En uno de los casos, eran las 19:14 horas según marcaba el reloj de la cámara de seguridad cuando en el negocio familiar de Las Piedras y Andrés Latorre, ingresó un delincuente armado, con un caso que no cubría la cara del malhechor, por lo cual el mismo estaba semiexpuesto.

Amenazó al propietario del local, quien le mostró la caja registradora y le dijo que no tenía dinero, a lo que el sujeto optó por retirarse rápidamente. Más allá del caso puntual, el individuo optó por retirarse.

Rato después, un delincuente llegó con el arma a la vista a la panadería La Aurora, ubicada sobre la calle San Martín y amenazó a los presentes, en el lugar había clientes, aunque no hubo personas lesionadas. Se llevaron la caja registradora y huyeron raudamente.

HURTO EN LA VÍA PÚBLICA

Derivados por el Centro de Comando Unificado, el personal policial concurrió a la calle Las Piedras a la altura del 1200, por una denuncia de hurto en la vía pública, en el lugar es entrevistada una mujer quien manifestó que a la hora 18:10 dejó un bolso de mano colgado en el manillar de la moto estacionada en el frente de su domicilio, al salir cinco minutos más tarde se percata que se lo habían hurtado, conteniendo en su interior un celular marca SAMSUNG modelo J7, documentos varios, tarjetas de créditos, tres juegos de llaves y la suma de $U 6.000. investiga Unidad de Investigaciones.

EN CASA FAMILIA.-

En otro caso, el personal de la Policía concurrió a una vivienda ubicada en calle 6 del Barrio Horacio Quiroga, por un hurto, en el lugar fue entrevistado un sujeto, quien expresó que en circunstancias que se encontraba durmiendo, al escuchar ruidos, se levanta y vio que dos individuos salieron corriendo, constatando la rotura en la reja de la ventana, notando la falta de un monedero de cuerina color marrón conteniendo la suma de $U 1.500 y documentos varios. Investiga Unidad de Investigaciones. En otro caso similar, un hombre se presentó ante la Seccional Tercera, manifestando que entre la hora 21:00 y 04:30, en circunstancias que se encontraba descansando en su finca ubicada en calle Provincia de Entre Ríos al 400, personas extrañas ingresaron por la puerta del fondo, hurtándole un televisor marca TCL 40” y una caja con herramientas varias. Investiga Unidad de Investigaciones.

En tanto que el personal Policial concurrió a calle Orestes Lanza a la altura del 600, en el lugar es entrevistada una femenina quien expresa que el día 4 de febrero sobre el mediodía se ausentó de su finca, quedando la misma sin moradores.

Pero señaló que al regresar el día 12 sobre las 5:30 de la madrugada, se percata que el portón del frente se encontraba sin candado y la puerta principal dañada, notando el interior de la finca en completamente desorden, constatando la faltante de una garrafa de tres kilos color azul y dos garrafas de 13 kg, una color azul y la otra dorado. Concurre Policía Científica. Investiga Unidad de Investigaciones.

Derivado por el Centro de Comando Unificado, el móvil de Seccional Primera concurre a calle Larrañaga y Andrés Latorre, en el lugar personal del PADO se encontraba con un detenido, por hurto, el cual llevaba una mesa de hierro y vidrio, color gris, para seis personas, manifestando que se la habían dado en una finca de calle Latorre al 800, al concurrir a la dirección indicada a corroborar lo dicho por el masculino, es entrevistada una femenina expresando que se la habían hurtado del frente de su casa. Concurre al lugar Policía Científica. Puesto en conocimiento Fiscalía Letrada de Tercer Turno de Salto, dispuso: “Se realicen acta a la víctima, que el detenido permanezca en calidad de tal, se haga entrega de la mesa bajo recibo a su propietaria, y se lo vuelva a entera”. Se ampliará.

En otro hecho similar un hombre mayor de edad manifiesta que, en el día de ayer a la hora a la hora 21:00 en un galpón ubicado al fondo de la finca de calle Bella Vista al 650 zona del barrio Cerro constato la faltante de, una bicicleta marca Scott, color azul, agregando que la finca no presenta ningún tipo de daño. Investiga Seccional Quinta.

HURTO EN LOCAL.

En el día de la fecha a la hora 08:30 derivados por el Centro de Comando Unificado, personal Policial concurre a calle Uruguay al 1200 por un hurto en un local. En el lugar femenina mayor de edad manifiesta que, a la hora 08:00 constato rotura de la puerta de madera del escritorio y desde el interior de un ropero de metal el cual se encontraba forzado, noto la faltante de, $U 2.000, AR$ 500, US$ 260, un porta-retrato digital y un pendrive, se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron relevamiento fotográfico. Investiga Unidad de Investigaciones.

A TRANSEÚNTE.

Femenina mayor de edad manifiesta que, en el día de la fecha a la hora 13:00 caminaba por calle Damaso Antonio Larrañaga con dirección sur por la acera oeste entre calles José P. Varela y Cervantes zona del barrio La Estrella, momento que siente desde atrás que mediante un cinchón le arrebatan su modero el cual lo llevaba en su mano derecha, donde al voltearse divisa a dos masculinos dándose a la fuga por calle Cervantes al oeste, agregando que el objeto hurtado contenía en su interior, la suma de $U 7.000, documentos, tarjetas de crédito y de débito. Investiga Seccional Primera.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Femenina mayor de edad manifiesta que, en el día de la fecha a la hora 05:30 se ausento del domicilio ubicado en zona del barrio Andresito II, quedando este sin moradores y a la hora 14:00 al regresar a la misma noto la faltante de, $U 6.000 los cuales se encontraban en una cartera, un celular marca Alcatel y frutas varias, agregando que la llave de la finca se encontraba en una planta colgada en la pared de afuera. Investiga Seccional Cuarta.