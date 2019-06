Dos sujetos llegaron hasta el cruce de Brasil y Santa Rosa en moto, uno de ellos se bajó y entró al lugar mostrando un arma de fuego. Tras esto, efectuó dos disparos, hacia el techo y amenazó con robar, pero se retiró del lugar sin lograr su cometido. El susto aún persiste. Además hubo una serie de denuncias por casos de violencia, daños y robos.

VANDALIZARON CENTRO EDUCATIVO EN BARRIO URUGUAY

La denuncia cayó el pasado martes, a la hora 19:09, por lo cual el Centro de Comando Unificado de la Policía de Salto, tomó conocimiento de que fue activada la alarma en un centro educativo que está ubicado en el barrio Uruguay.

En el lugar, se constató que las puertas se encontraban abiertas y dos salones en total desorden, manifestando la Directora, que a la vista, la única falta sería la de una pala de dientes. Se investiga.

LO DETUVIERON CON UN CAJÓN DE BANANAS HURTADO

A las 19:30 horas del martes, efectivos policiales locales fueron derivados por el Centro de Comando Unificado, hasta un comercio ubicado calle Cervantes y 18 de Julio, donde, un sujeto le habría hurtado un cajón de bananas, dándose a la fuga.

Allí se realizaron recorridas en procura de su ubicación, localizándolo a unos 200 metros del comercio con el cajón hurtado, procediéndose a su detención. Consultado el Fiscal de Turno, dispuso que, el detenido permanezca en calidad de tal. Se ampliará.

ARREBATO

El personal policial concurrió al cruce de las calles Agraciada casi Verocay, cuando eran las 21:30 del martes, por haberse perpetrado una rapiña a un transeúnte.

En el lugar, fue entrevistada la víctima, una mujer mayor de edad, quien expresó que en circunstancias en que circulaba a pie, la interceptaron dos masculinos, arrebatándole la mochila, la que contenía documentos varios, pertenencias personales y la suma de $ 300, dándose a la fuga. Se investiga.

HURTO EN COMERCIO

La Policía informó que sobre las 21:35, tomaron conocimiento que en un comercio que está ubicado en la avenida Barbieri a la altura del 400, habría una vidriera rota. En el lugar, fue entrevistado su propietario, quien manifestó que mediante la rotura de la vidriera, personas extrañas ingresaron y le hurtaron la caja registradora que contenía la suma de $ 3500. Concurrió personal de la Policía Científica, efectuando el relevamiento correspondiente. Se investiga.

LOCAL POLÍTICO BLANCO DE HURTO

En la mañana de ayer, a la hora 9:33, derivados por el Centro de Comando Unificado de la Jeftura de Policía, efectivos policiales concurrieron a calle 6 de Abril esquina Osimani, por una denuncia de hurto.

En el lugar, fue entrevistado el encargado del local, quien manifestó que mediante la rotura del vidrio y la reja de una ventana, personas extrañas ingresaron al local, constatando la falta de una garrafa de 13 kg de color blanca, una jarra eléctrica y una computadora. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 10.000. Concurrió personal de la Policía Científica, realizando el relevamiento correspondiente. Se investiga.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

El pasado 16 de junio sobre las 3:30 de la madrugada, el personal Policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones hasta la avenida Gobernador de Viana y Fructuoso Rivera por un delito de rapiña a una persona.

Fue entrevistada la víctima, una persona mayor de edad, que manifestó que en momentos que transitaba por el lugar en mención, se le apersonan tres masculinos quienes mediante amenazas que lo iban a golpear con una piedra, le hurtan un celular marca Alcatel, de color negro y la suma de $U 100 pesos, dándose a la fuga.

Momentos seguidos a los efectos de ubicar a los autores del hecho, el personal Policial acorde a datos aportados por la víctima lograron ubicar y dar seguimiento a uno de los masculinos, procediendo a su detención en avenida Rodó y calle Diego Lamas. Puesto en conocimiento Fiscalía de Turno dispuso: «Traslado del presunto autor como detenido para identificación a unidad de investigaciones, acta a la víctima y acta a los Policías actuantes».

Culminadas las actuaciones el Juez Penal de Octavo Turno dispuso: condenar a un masculino de iniciales M.S.A.C., como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada, a la pena de cuatro años de penitenciaria de los cuales los primeros tres años serán de cumplimiento efectivo y el siguiente, un año se sustituye por un régimen de libertad vigilada intensiva, consistente en: a) Residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por OSLA; b) Sujeción a orientación y vigilancia permanente por el OSLA; c) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, industria, arte y comercio bajo modalidades se determinen en el plan de intervención; d) Presentación de una vez por semana en Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado sin obligación de permanencia y e) La prohibición de acercarse a la víctima y de tener algún tipo de comunicación.

LESIONES A POLICÍA

Eran las 11:25 de la mañana del martes, cuando el personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a la calle Atahualpa próximo a Herrera y Obes por un apedreo a un Funcionario Policial. En el lugar fue entrevistado un efectivo, mayor de edad, quien manifiesta que en circunstancias que se encontraba esperando el ómnibus de linea departamental, correctamente uniformado, se le apersona un masculino, quien comienza con insultos y amenazas hacia su persona, donde momento dado le lanza un ladrillo directo a su rostro, por lo que al cubrirse impacta en su ante brazo derecho, retirándose del lugar. El efectivo Policial es trasladado al Centro Médico para su atención.

TENTATIVA DE RAPIÑA CON DISPAROS

En el día de la fecha hora 13:05, personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a calle Brasil próximo a calle Santa Rosa por una tentativa de rapiña a comercio. En el lugar es entrevistada la víctima, mayor de edad, quien manifiesta, que momento que se encontraba acompañada de su hijo, llegan dos masculinos, donde uno de ellos ingresa al comercio, quien mediante amenazas, exhibiendo un arma de fuego y efectuando dos disparos con la misma, los cuales uno de ellos impacta en el cielo raso y el otro en la puerta, se retira del lugar con la otra persona que lo esperaba en una moto afuera, no efectuando hurto alguno. Cabe agregar que no se registro personas lesionadas por lo sucedido. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente