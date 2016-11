Homenaje a Olímpicos en Casa de Salto

Desde Montevideo, por Wenceslao Landarín

Nuestro departamento de Salto en la actualidad se conoce en el mundo por sus deportistas. Luis Suárez y Edison Cavani son embajadores naturales de nuestro terruño. Pero la historia marca que otros deportistas han trascendido y ocupado un sitial de privilegio en el deporte mundial. Es el caso del futbolista José Leandro Andrade y del basquetbolista Ramiro Cortes, ambos medallistas olímpicos, que recientemente fueron homenajeados por Casa de Salto en Montevideo, en un destacado acto del que participaron deportistas, docentes, profesionales, periodistas, dirigentes, políticos, autoridades nacionales del deporte y residentes salteños en la capital.

EL PUEBLO, presente en la oportunidad, acerca a sus lectores, en esta primera entrega, la historia de “La Maravilla Negra” como se lo conoce a Andrade. Fue “el mejor jugador de los Juegos Olímpicos de 1924”, medalla de Oro también en los Juegos de 1928 y campeón mundial en 1930. Su calidad futbolística era extraordinaria, al punto de inventar jugadas y de ser un exquisito en su técnica. Pero su vida fuera de las canchas fue muy diferente: mujeriego, hombre la noche, desagradecido con la comunidad negra, reacio al trabajo, lo encontró la muerte a los 57 años, solo, ciego y enfermo en el Hospital Geriátrico Piñeyro del Campo, con una valija de cartón y unas zapatillas como únicos bienes.

CASA DE SALTO: DEPORTE, ARTE Y CULTURA

El Presidente de Casa de Salto, Eramburio de Oliveira, explicó que la realización de este tipo de actos y homenajes son unos de los objetivos de la organización, a través de los cuales se pretende homenajear a personas de la cultura, el arte y el deporte del departamento. El profesor Héctor Horacio Henry, deportista e historiador, moderó la mesa de homenaje a los olímpicos salteños, evocando el significado que tiene para los pueblos “el retorno de sus campeones con la corona de laureles y los valores que tiene el olimpismo”.

EL MEJOR HOMENAJE

El Dr. Alfredo Etchandy, Subsecretario Nacional de Deporte, se encargó de ilustrar sobre la personalidad de Leandro Andrade. “Cuando se hace un homenaje a una persona se habla de lo bueno que hizo y no de lo malo. Todas las personas en la vida tenemos cosas buenas y cosas malas. Y en la vida de José Leandro Andrade hay cosas muy buenas y también hay otro tipo de cosas, que no son tan buenas. En su vida privada no llevó la vida de un verdadero deportista. Por eso el mejor homenaje que se le puede hacer a una persona es decir la verdad”.

PERSONAJE

“Andrade fue un personaje que en el mundo se hizo famoso y no solo como jugador de fútbol, sino también por lo que hacía fuera de las canchas”. Nació en el barrio La Cachimba de la ciudad de Salto. “Su padre, o al menos el que lo anotó, tenía 97 años, tal cual lo dice la partida de nacimiento. No sabemos si solo lo anotó o si también lo gestó”. Cuando se vino a Montevideo “empezó a demostrar sus dotes como gran jugador, de una alta técnica, de una maravillosa calidad. Jugó en distintos equipos: Misiones, Bella Vista, Nacional, Peñarol y en la selección uruguaya. Fue dos veces campeón olímpico, sudamericano y del Mundo. Para esa época consiguió los máximos títulos, casi siempre desde dentro de la cancha”. Etchandy historió la organización del futbol uruguayo en esos años de 1920, haciendo referencia al denominado “cisma”, por el que convivían la “AUF y la Federación”. Destacó la figura del dirigente de Narancio, el campeonato sudamericano de 1923, y la conformación y el viaje de Uruguay a los Juegos Olímpicos. Para el historiador la selección uruguaya “fue el mejor equipo del mundo en la década del ’20. Ganó todo lo que jugó”.