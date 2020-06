«Del Cerro y bien de Cerro», subrayará tan enfáticamente como siempre el Dr.LUIS ALBERTO GALBARINI. Poco menos que una tarjeta de presentación.

Y frente a este tiempo que va consumiendo ilusiones de jugar, el «Charo» sabe que opinar no es un juego. Es cosa seria. Y se pone serio, aunque nunca le faltará la pincelada donde la ironía y el desparpajo argumental, son capaces de sumarse. La opción es descubrir el pensamiento, porque sus razones están ahí. Las invoca.

********

«Era previsible que la decisión iba a llegar. Y llegó. No tendremos fútbol. La pandemia desató las consecuencias en el fútbol del mundo, no en el local exclusivamente. Consecuencias que se las veía venir, y no había otra. La prohibición (léase “sugerencias”) del “amontonamiento” dictada por parte de las autoridades gubernamentales resultaron decisivas para la resolución tomada. Obviamente que se priorizó, por parte del Consejo Superior con muy buen tino, la salud del conglomerado futbolístico y su entorno todo.

Ahora bien, según sea el análisis de los diferentes sectores que componen el fútbol, podrá o no gustar la medida adoptada por parte del Consejo Superior. Pero el tema hoy, va más allá de los análisis sectoriales, pues el foco central de la medida es la salud del deportista y de nosotros mismos los comparecientes a las tribunas a veces vacías de clientela. Hoy necesariamente debemos de aceptar y adaptarnos a “la nueva normalidad”. No hay otro camino. Es el único.- Contra la lógica no podemos actuar ni menos tomar decisiones contrarias al sentido común»

«Sin pudores ni miramientos»

«Ya lo dije y lo repito estamos antes realidades de futuros inciertos. Sin perjuicio de ello el tiempo, ese aliado invisible que tiene el hombre, podrá hacer variar asambleas mediantes, la decisión tomada en caso de ser revisadas las medidas dictadas por las autoridades gubernamentales y/o departamentales.

De lo contrario lo obvio deberá prevalecer sobre las ilusiones o sueños rotos por la pandemia adicta a los seres humanos que busca sus vidas para saciar su hambre. Estamos en tiempos de cambios bruscos e inesperados y sin horizontes que nos tiendan sus manos para planificar el futuro. Ese futuro que se nos presenta de igual forma, anodino e incierto. Tales circunstancias nos han hecho repensar no solo en nuestra propia existencia a veces incomprendida, sino también en el entorno que nos rodea y avasalla muchas veces sin pudores ni miramientos de ningún tipo»

«La pobre pobreza para derrotar y expulsar»

«Los impulsos irreflexivos tenemos que tratar de persuadirlos de alguna forma, pues muchas veces nos hacen perder el sentido de la realidad. Esa realidad que nos empuja casi que obligatoriamente a repensar las decisiones que tomamos a cada instante, en situaciones difíciles como las que hoy atravesamos y a la que estamos sometidos, todo en aras del “bien común” tan olvidado por la raza humana pero vigente a pesar de los olvidos. Hoy debemos de aprender a convivir y a disfrutar lo que tenemos. Lo poco o lo mucho. Aunque algunos no tenemos nada, ni la pobre “pobreza” para derrotar y expulsar de sus lugares habituales. En fin hoy es el tiempo del “ahora” no del “después” como habitualmente hemos actuado y andado por el mundo.

El mundo y su globalización con sus miserias a cuestas así lo determinan y lo exige. El hoy, es el “ahora”. A ello estamos sometidos todos. Por eso, y en lo personal le doy la bienvenida, a la suspensión del fútbol, sometida a los tiempos del “ahora”.