Mediante la correcta ejecución de esta técnica, se podrá enviar muestras al laboratorio para conocer la carga parasitaria y realizar un correcto plan de control sanitario. Si el muestreo se realiza de forma periódica, el Médico veterinario asesor del establecimiento conociendo la carga parasitaria (huevos por gramo), los datos del sistema productivo, del manejo de la categoría y del pastoreo, podrá armar un plan de control parasitario en el establecimiento. El plan de control de parásitos, permite hacer un uso racional de las drogas antiparasitarias existentes en el mercado, evitando realizar dosificaciones innecesarias o en momentos inadecuados, que muchas veces pueden provocar problemas de resistencias a antihelmínticos o aumentó de residuos en alimentos de origen animal. Este muestreo es una técnica sencilla que puede ser realizada por el productor si sigue el procedimiento que se detalla:

SELECCIÓN DE ANIMALES A MUESTREAR

Debe ser un muestreo al azar, que sea representativo de los diferentes estados de los animales del lote. No seleccionar únicamente los que presentan síntomas clínicos como diarrea, mal pelechados, sino también seleccionar animales aparentemente sanos y en buena condición.

Si hay animales en diferentes potreros se deberían hacer lotes diferentes según el potrero en el que están.

CANTIDAD DE ANIMALES POR LOTE

El porcentaje a muestrear depende del tamaño del lote. En lotes chicos de 15 a 20 animales sería recomendable muestrearlos todos. En lotes más grandes, se recomienda muestrear de un 3 a un 10 % del lote.

PROCEDIMIENTO

Se encierran los animales a muestrear en el tubo y se extrae una muestra de materia fecal directamente del recto del animal. Para eso se enfunda la mano con una bolsa de nylon y se introduce en el recto para obtener unos 50 – 60 gr. Si al introducir la mano no hay materia fecal en la ampolla rectal, se hace un masaje con los dedos en el interior del intestino para estimular la defecación. Se recomienda realizar el muestreo enseguida de encerrar los animales en las mangas, para que no defequen y se dificulte obtener una cantidad adecuada de materia.

Luego de obtenida la muestra, se revierte la bolsa. Se debe sacar el aire del interior y luego cerrarla con un nudo. Es muy importante que no quede aire en el interior de la bolsa, ya que esa pequeña cantidad de oxígeno hace que los huevos eclosionen y esto afectará el resultado final.

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras se numeran en la bolsas con un marcador por orden de muestreo y se anota en una hoja a qué número de caravana corresponde cada una. Esta planilla se manda al laboratorio junto con las muestras.

DATOS A ENVIAR AL LABORATORIO

Fecha de extracción de las muestras.

Datos del establecimiento: Nombre, razón social, ubicación, departamento.

Especie y categoría a la que corresponde.

Dosificaciones realizadas: fecha y principio activo o nombre comercial del producto.

Teléfono de contacto.

ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Las muestras se colocan en una conservadora de espumaplast con refrigerantes o botellas de plástico con agua congeladas. Se debe utilizar una conservadora con un tamaño adecuado que permita guardar las muestras y colocar una cantidad adecuada de refrigerante. Recuerde que desde la extracción hasta la llegada al laboratorio las muestras deben permanecer refrigeradas. Nunca se deben congelar. No se recomienda colocar hielo suelto para refrigerar, ya que al descongelarse el agua puede borrar la identificación.

La hoja con los datos del muestreo deberá colocarse dentro de una bolsa de nylon para evitar que se moje y se puede adosar a la parte interna de la tapa con una cinta, para evitar el contacto con las muestras. Luego de terminar el muestreo se debe cerrar la conservadora con cinta, colocando en el exterior una hoja con los datos del destino donde se debe entregar la caja, quien remite y un teléfono de contacto.

LABORATORIOS A DONDE ENVIAR LAS MUESTRAS

Se pueden enviar al laboratorio oficial del MGAP, DILAVE Miguel .C. Rubino en Montevideo o los laboratorios regionales (Paysandú, Tacuarembó y Treinta y Tres). Se deberá coordinar por parte del Veterinario responsable del establecimiento la llegada de las muestras al Laboratorio. Otro laboratorio disponible es el de la Facultad de Veterinaria, en Montevideo, allí se coordina con el departamento de Parasitología. También existen en todo el país laboratorios particulares y técnicos especializados en analizar estas muestras, que para conocer cuáles son en cada departamento se recomienda consultar a su veterinario asesor.

Algo importante a tener en cuenta en el envío de la muestra, es la coordinación previa informando al laboratorio cuándo se realiza el envió y en qué agencia de transporte. Se recomienda que la muestra llegue dentro de las 24 horas posteriores a la extracción.

El laboratorio recibirá las muestras, las acondicionará y procederá a hacer los análisis correspondientes e informe con resultados y recomendaciones.

Materiales necesarios para muestreo, identificación y envío:

Bolsas de nylon limpias de tamaño mediano, aproximadamente 20 x 30 cm.

Marcador permanente.

Planilla o libreta para registro.

Conservadora de espumaplast.

Refrigerantes o botellas pláticas con agua congelada.

Cinta para empacar la conservadora.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA OBTENER MUESTRAS DE BUENA CALIDAD

No se recomienda tomar muestras de materia fecal del suelo ya que se pueden contaminar y alterar los resultados.

Tener presente cuándo fue la última dosificación con lombricida de ese lote y qué producto se utilizó. Si conocemos esa información también se la debemos proporcionar al laboratorio.

Recuerde que la muestra debe permanecer refrigerada desde que se extrae del animal en el tubo hasta que llega al laboratorio. Tenga una cantidad de refrigerantes adecuada.

Es muy importante la coordinación del día de extracción de la muestra, con el envío y llegada al laboratorio. Ya que, si la muestra llega sin la refrigeración adecuada, lo que ocurre muchas veces debido al tiempo de transporte o a la espera de retiro de la agencia, no será procesada.

Ante cualquier consulta los productores deben comunicarse con su veterinario asesor o técnico laboratorista para hacer un correcto procedimiento.