Entre hoy y el próximo lunes se disputará una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales

Tal cual lo informábamos en nuestra edición de ayer, tras llevarse a cabo la reunión semana de la Liga Salteña de

Fútbol Sala el pasado día miércoles en horas de la noche, ya quedaron fijados los detalles completos para lo que será la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de la disciplina en ambas divisionales. Se estará jugando a partir de esta noche, y hasta el próximo día lunes, la segunda fecha (2ª rueda) en la divisional de privilegio “A”, y la décima (1ª rueda) en la división de ascenso “B”. Sin dudas una fecha clave, en lo que hace a las posiciones que se podrán estar mostrando una vez conocidos los resultados de la misma, y donde por como viene los números, bien podría ser esta una fecha “bisagra”, en lo que hace a las chances de cada uno al momento de pensar en lo que se viene, llámese cierre de rueda y/o posiciones a zona de clasificación a las instancias semifinales de campeonato.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018.

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”.

Copa: “VJ Sunset”.

Divisional “A”: Segunda fecha (2ª Rueda).

Divisional “B”: Décima fecha (1ª Rueda).

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00). Árbitros: ( a designar).

Viernes 16 de febrero

Hora 20,30: DUBLÍN CENTRAL vs HINDÚ (“B”).

Hora 22,00: SALTO ROWING vs NACIONAL (“B”).

Sábado 17 de febrero

Hora 19,00: FLORIDA vs CEIBAL (“A”).

Hora 20,30: ALMAGRO vs BARCELONA (“B”).

Hora 22,00: G 5 vs SALADERO (“B”).

Domingo 18 de febrero

Hora 19,00: ATLÉTICO JUVENTUS vs ATLÉTICO ARSENAL (“A”).

Hora 20,30: SUD AMÉRICA vs PARQUE SOLARI (“B”).

Hora 22,00: CHANÁ vs TIGRE (“A”).

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C.

Hora 20,30: FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO (“A”).

Lunes 19 de febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Hora 21,00: SALTO GRANDE vs SALTO NUEVO (“B”).

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerencia en cada caso

Nota 2: Para el compromiso fijado entre Ceibal vs Florida, no se venderán entradas en portería, debido a que Ceibal deberá disputar el partido mencionado sin su parcialidad, estando la venta de boletos a cargo del equipo de Florida.