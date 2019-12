Fútbol Sala. Hoy inicia la disputa de la 4ª fecha en ambas divisionales

Tal cual lo fijado en la pasada reunión de la L.S.F.S el pasado miércoles, en la jornada de hoy viernes, con un solo partido en el gimnasio del Club A. Universitario estará dando inicio la disputa de la cuarta fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales. La competencia proseguirá en la jornada de mañana sábado en los dos escenarios habilitados, y se completará el próximo domingo. Dicho partido de esta noche corresponde a la divisional de ascenso “B”, Campeonato que en su arranque, y más allá de los punteros actuales, debido a lo observado en cancha, nos parece también tendrá la constante de una gran paridad entre los diferentes equipo protagonistas.

Todos los resultados de la 3ª fecha

Divisional “A”.

Saladero (14) – Chaná (4).

Almagro (7) – Tigre (4).

Florida (5) – Ferro Carril (4).

Nacional (10) – Universitario (8).

Divisional “B”

Salto Grande (11) – San Isidro (6).

Bohanes (12) – Sud América (4).

Dublín Central (4) – Salto Rowing (4).

San Eugenio (3) – Géneve 5 (2).

Ceibal (9) – Atlético Juventus (5).

Fecha libre: Progreso.

TABLA DE POSICIONES

Divisional “A”.

Almagro 9, Tigre 6, Ferro Carril 6, Saladero 6, Chaná 3, Nacional 3, Florida 3, Universitario 0.

ASÍ JUGARÁN

Campeonato “Salteño” de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020.

Divisionales “A” y “B”.

Cuarta fecha: Primera rueda.

Viernes 6 de diciembre.

Valor de la entrada: General 30.00.

(Menores de 12 años con C.I y acompañados por un mayor gratis).

Árbitros: (a designar).

Escenario: Gimnasio de Universitario.

Hora 22.00: DUBLÍN CENTRAL vs SAN ISIDRO (“B”)

COMO SIGUE

Sábado 7 de diciembre.

Escenario; Gimnasio de Universitario.

Hora 19.00: SALTO ROWING vs GÉNEVE 5 (“B”).

Hora 20.30: SALADERO vs NACIONAL (“A”).

Hora 22.00: UNIVERSITARIO vs FLORIDA (“A”).

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C.

Hora 20.00: ALMAGRO vs FERRO CARRIL (“A”).

Hora 21.30: SAN EUGENIO vs CEIBAL (“B”).

Domingo 8 de diciembre.

Escenario: Estadio de Ferro Carril F.C.

Hora 18.30: SUD AMÉRICA vs PROGRESO (“B”).

Hora 20.00: SALTO GRANDE vs BOHANES (“B”).

Hora 21.30: TIGRE vs CHANÁ (“A”).

Fecha libre: Atlético Juventus.

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.