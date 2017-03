El martes pasado en la reunión semanal del directorio de la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) se resolvió modificar el horario de descarga de mercaderías; en una medida, francamente, dañina para los fleteros en primer lugar; y, por añadidura a los productores hortifrutícolas de Young, Paysandú, Salto, Constitución, Belén, Bella Unión y Tomas Gomensoro.

El cambio fue propuesto por Cámara Frutícola, que consiste en limitar la descarga para los camiones que vienen del norte hasta la una de mañana, momento en que la plaza de ventas debe quedar vacía de dichos transporte. Sin embargo tienen autorización de descargar hasta las cuatro de la mañana los camiones de los productores de la periferia de Montevideo, un radio aproximado de 90 a 100 kilómetros.

A la propuesta adhirieron las autoridades del Mercado y las restantes gremiales, Cámara Frutícola, APCU, CAMBADU, ADEOMS, Confederación Granjera, etc., etc.; con dos excepciones, la DIGEGRA, donde su delegado se abstuvo en la votación; y, el delegado del Salto Hortícola, quien voto en contra, luego de varios aportes para mitigar una medida perjudicial para fleteros y productores de larga distancia.

La excepción a los productores periféricos a Montevideo, muestra que es posible contemplar razones y argumentos para revertir esta situación.

De hecho, para que el camión llegue en el entorno de las 20 o 21 horas para descargar lo deben liberar de origen, en el caso de Salto por ejemplo, en el entorno de las 14 o 15 horas, no estamos considerando mayores distancias como Bella Unión o Tomas Gomensoro.

Eso implica productivamente, teniendo en cuenta que el mercado es cada día más exigente con la frescura de frutas y hortalizas, como es el caso de los frutilleros que empiezan a arrancar a eso de las nueve de la mañana, por el clima, que a las dos de la tarde tienen que tener terminada la jornada de recolección y pronta para embarcar, más que un desafío, un imposible.

De todos modos nada es definitivo y las gremiales están llevando adelante las gestiones pertinentes, con notas, entrevistas y demás para que se revea dicha medida.

En contacto con Tenca nos confirmó la movilización al respecto, para ver de enmendar esa situación, cosa que se volvió difícil en la interna de la CAMM, ya que ni siquiera aceptaron modificar la medida con el agregado de una hora, o sea llevarlo hasta las dos de la mañana.

Salto Hortícola

En otro orden de cosas, también nos adelantó que son fuertes las gestiones y concreciones del Salto Hortícola, en interacción con órganos oficiales; y que seguramente en el correr de la semana habrá anuncios oficiales trascendentes para dicha cooperativa.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización de fin de esta semana, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 24 de Marzo del 2017: La operativa comercial transcurrió en forma poco ágil, en un escenario de reducida concurrencia de público comprador a la plaza. Disminuyeron los valores de: brócoli, lechuga, perejil, remolacha, repollo, pepino, zapallito, banana brasilera y limón. Aumentaron los precios: berenjena, chaucha chata y tomate. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de kiwi nacional y manzanas de la variedad Fuji.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 17 al 24 de Marzo de 2017

Comienza la zafra de Kiwi nacional

Kiwi: comenzó la zafra de producto de origen nacional con el ingreso de las primeras partidas, las que en su mayoría son de calibres chicos y medianos. Frutas de hoja caduca: Manzana y pera: prosiguen los valores en rangos estables y con cierta dispersión, donde el precio alcanzado no solo depende de la calidad de la fruta sino también del que se disponga de un canal de venta. ya nos encontramos muy cercanos a la finalización de la zafra de durazno y ciruela nacional, varios operadores liquidaron sus existencias esta semana.

Cítricos: continúa la tendencia a la baja en los valores de limón visto el aumento en la cantidad y calidad de la oferta y el descenso en la demanda. Naranja: lentamente comienza a aumentar la presencia de naranjas de ombligo, si bien todavía sigue siendo una parte muy reducida de la oferta. Las partidas correspondientes al grupo Valencias que son la amplia mayoría de la oferta, vienen presentando mayor incidencia de problemas de calidad, donde además de problemas cosméticos a nivel de piel, se constatan también incidencias de podredumbres por mosca de la fruta y problemas de deshidratación en algunas partidas.

Hortalizas secas o pesadas: si bien con el comienzo del otoño y las temperaturas más frescas comienza a aumentar la demanda de estos rubros, el alto nivel de oferta y la buena calidad de la misma hace que continúen las presiones a la baja en las cotizaciones de boniatos y zapallos. En el caso de zanahoria también se constata un tendencia a la baja visto una mejoría en la oferta, si bien continúa la importante divergencia entre las partidas con diferentes tiempos desde su plantación, donde las nuevas, con mejores atributos comerciales alcanzan cotizaciones de hasta el doble que aquellas que tienen más tiempo desde su plantación (que muestra color menos intenso y menos terneza).