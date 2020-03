CASAS

VENTAS

REMATE EXTRAJUDICIAL CASA EN COVIMUS UNO … ZONA CONOCIDA COMO BARRIO DOS NACIONES… DE FRENTE AL SUR A PASAJE PEATONAL. LINDERO AL HOGAR ESTUDIANTIL 10 METROS HACIA EL OESTE, POR PASAJE PEATONAL. NÚMERO DE PUERTA 006. LUNES 10 FEBRERO 14 y 30 hs Lugar de remate Brasil 516. Consta de 2 dorm, y demás comodidades, 42 m2..…retiro frontal BASE $378.040 más gastos de remate $68.000 más comisión e imptos 2,22 % / Facilidades por ejemplo entrega $68.000 más 5% del precio rematado más comisión e imptos y saldo financiado. Consultar c/ anticipo en Brasil 516 A.N.V. Rematará Jorge MACHADO DA SILVA Mat. 5209 – RUT 160130720011. Cel 094907002. Vº 13/02/202

CHACRAS Y CAMPOS

VENTAS

ASESORÍA EN INMUEBLES Rdor. Jorge MACHADO DA SILVA…VENTA CHACRAS … 10 has zona Hipódromo U$S 100.000 facilidades se recibe casa como parte pago // 5,9 hás Colonia 18 Julio U$S35.000 Ctdo. También opción facilidades..// 094907002 – Consultar en Agraciada 1460 – machjorge@gmail.com Vº 13/02/2020

ASESORÍA EN INMUEBLES Rdor Jorge MACHADO DA SILVA, VENTA CAMPOS Zona Baltasar Brum 765 has / buena casa / corrales / galpón / CONEAT 100 / Aguadas / suelos naturales /OTRO COSTAS LAGO SALTO GRANDE 935 has opción 107 has… uso actual ganadero. buenas pasturas…CAMPO C/POSIBLE DESTINO AGRÍCOLA, FRUTÍCOLA, GANADERO, TURÍSTICO…Wpp 094907002 – Escritorio Agraciada 1460 – Salto machjorge@gmail.com Vº 13/02/2020

ASESORÍA EN INMUEBLES Rdor Jorge MACHADO DA SILVA – PROPIEDAD EN CENTRO DE TERMAS DAYMÁN ..Predio de 2890 m2. Edificación buena 517 m2 / Uso actual residencial y comerc… Presenta local comercial y casona antigua buen estado, c/ 9 habit y 5baños..fondo..ANTES U$S 590.000 ..ahora U$S390.000 se escuchan prop… Wpp 094907002 machjorge @gmail.com “Creemos en el inmueble como herramienta de progreso”. Vº 13/02/2020

ASESORÍA EN INMUEBLES Rdor. Jorge MACHADO DA SILVA – FRACCIONES BALDÍAS DE 1 HA VALIOSA LOCALIZACIÓN….ZONA RESIDENCIAL Y RECREATIVA A UN PASO DE TODOS LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA CIUDAD …DESDE U$S 75.000. Estamos en Agraciada 1460 – machjorge@gmail.com Wpp 094907002 – Vº 13/02/2020

APARTAMENTOS

ALQUILERES

ASESORÍA EN INMUEBLES Rdor- Jorge MACHADO DA SILVA – ALQUILA… APTO A ESTRENAR EDIFICIO GALO Viera 256, Consta de 2 dorm, gge. ..$17.000 Expensas $3000 incluye agua…LOCAL C/Vivienda en Rincón 389 Local c/ coc. Com., un dorm, baño, patio $11500 Tratar Agraciada 1460 – 094907002 – C.I.U. Vº 13/02/2020

CAMIONETAS

VENTAS

VENDO RENAULT KANGOO: Único dueño 1.6 16 v nafta año 2016 en excelente estado, es la versión más full con portón lateral, aire acondicionado, dirección hidráulica, alarma, radio con usb y Bluetooth integrada, etc. Tiene las 4 cubiertas nuevas, el service recién hecho y a los 50.000 se le hizo el cambio de correa de distribución. Todo al día, nada para hacerle. Oportunidad!!! Sólo venta contado. No acepto permutas. Cualquier consulta 098246219. Vº 13/02/2020

FORD ECOSPORT EXTRA Full. Impecable, 2006 c/201.000 kms. Funciona todo. Matrícula de Salto. U$S 12.500.- o Permuto por Pick up menor valor. TOYOTA COROLLA 1.8 Diesel 1987. Muy bien. Mat. De Salto. Todos los Faros nuevos. Cubiertas y Parabrisas. U$S 5.000.- o Permuto por Pick up de 1985 a 1990 con diferencia a convenir. Vendo BICICLETAS PROFESIONALES de Ruta y Montan Bay. SCOTT SPECIALIZED y otras marcas, desde $ 20,000.- en adelante. Cel. 099318984 (NO SMS). Vº 13/02/2020

VARIOS:

¿CAMAS DE MADERA EN 1 PLAZA? CASADICHA LA MAYOR VARIEDAD: *Cama 1 plaza madera maciza, respaldo alto, desarmable, línea Eco. $ 3.690.- *Cama 1 plaza madera maciza respaldo alto, desarmable, abulonada, parrilla reforzada. $ 4.190.- *Cama 1 plaza Provenzal torneada, desarmable, abulonada, parrilla reforzada. $ 4.990.- *Cama 1 plaza Importada respaldo alto, desarmable, abulonada, se convierte en dos medidas a 0,80×1,85 – 0,90×1,90. $ 6.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 46336458. Vº 13/02/2020

¡IMPERDIBLE CASADICHA!: *Sommier importado 2 plazas, colchón espuma de polyfón, densidad media, 140x190x20cts, soporte 80 kilos por persona, box reforzado, 7 puntos de apoyo. Promoción contado en efectivo $ 9.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡NO SE PUEDEN PERDER ESTE REGALO CASADICHA!: ¡Plan recambio de colchón! Entregá tu viejo colchón, te bonificamos en $ 1.000.- y llevate el mejor colchón del mercado. Importado. Bajo todas la normas de calidad, 140x190x32 cts. de alto. Espuma de extra alta densidad, pilow top, lámina interior anti deformante, soporte 120 kilos por personas procesos anti ácaros, alérgico y bactérias. ¿Sabés por cuánto? $ 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡EXCLUSIVIDAD EN COMEDORES DE CALIDAD! CASADICHA TIENE MADERA: *Juego de comedor de 8 sillas en madera maciza de gomero, mesa 2.10 largo x 1,06 de ancho, tapa de mesa maciza de 5 cts. de espesor, 8 sillas de respaldo alto anatómico, asiento tapizado en tela oscura lavable. U$S 1.590.- *Juego de comedor de 6 sillas en madera maciza de cedro, mesa extensible de oval a redonda, de 1,60 a 1,30, sillas tapizadas en tela lavable, respaldo anatómico. U$S 960.- *Juego de comedor de 6 sillas en madera maciza de roble, mesa 1.70 largo x 0,95 ancho, tapa de mesa maciza de 4 cts. de espesor, sillas respaldo alto tapizadas en tela lavable. U$S 1.199.- Más opciones para ver. Más modelos para disfrutar. AHORA – 18.03% descuento CONTADO EFECTIVO. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡RENOVÁ TUS ALMOHADONES CON CASADICHA!: Polyfón picado para relleno. Bolsa 1 kilo y también a granel en bolsas de 5 kilos en adelante. Planchas de polyfón de 1.40×1.90 desde 1 cts a 10 cts. 3 densidades standart. Media y alta. Desde $ 260 la plancha. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿TODOS LOS COLCHONES ESTÁN EN CASADICHA?: *Colchón 2 plazas línea económica 16 cts. alto, funda de tela. $ 4.590.- *Colchón 2 plazas línea intermedia 16 cts. alto, funda tela de jacquard. $ 6.590.- *Colchón 2 plazas línea intermedia 16 cts. alto, capitoneado jacquard, anti ácaros, bacterias y gérmenes. Muy firme. $ 7.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡DISFRUTÁ EL VERANO CON CASADICHA!: *Catre plegable con respaldo regulable importado, caño de hierro, lona reforzada. $ 2.990.- *Catre plegable tipo tijera, caño tubular hierro acerado, bisagras dobles reforzadas, lona gruesa con P.V.C., soporte 120 kilos, bolso de transporte. $ 3.990.- *Catre en aluminio uruguayo, soporte 120 kilos, cintas plásticas recambiable. $ 5.590.- *Reposera catre uruguayo aluminio reforzado, respaldo reclinable 5 posiciones, posa pies, soporte 140 kilos. $ 7.990.- *Reposera catre importada, caño hierro acerado, lona reforzada. $ 3.990.- Pago contado efectivo – 12%. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡PROTEGE TU CAMPAMENTO! GACEBOS DE CASADICHA: *Gacebo Eco, caño redondo, lona plastillera blanca, 3 mts.x3mts. $ 1.990.- *Gacebo caño tubular plegable, pintura martillada, lona P.V.C. con filtro UV, colores blanco o azul, 3mrsx3mts. $ 4.990.- *Gacebo caño tubular plegable, pintura martillada, lona P.V.C. con filtro UV color azul, 4.5 mts.x3mts. $ 7.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡FIN DE TEMPORADA DE JARDÍN EN CASADICHA!: *Juego de Rattán plástico para exterior e interior, color negro, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa con vidrio templado, modelo posabrazo abierto. $ 11.600.- *Juego de Rattán plástico para exterior e interior, color negro, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa con vidrio templado, modelo posabrazo cerrado, respaldo alto. $ 14.400.- *Juego de Rattán y Resina para exterior e interior, color blanco, respaldo altos, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa con vidrio templado, modelo cerrado alto. $ 17.200.- *Juego de Rattán y Resina, comedor mesa rectángulo + 6 sillas con posabrazo respaldo alto, mesa con sobre vidrio templado de 7 milímetros, color negro. $ 22.900.- CONTADO EFECTIVO Dto. 18.03%. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿HAMACAS PARA TU JARDÍN? DE CASADICHA: *Hamaca mediana, caño reforzado, totalmente atornillada, silla con estructura de caño de una pulgada, loma + almohadón, toldo de lona desmontable, colores verde y blanco, azul y blanco. $ 5.890.- *Hamaca grande caño reforzado grueso de 2 pulgadas, totalmente atornillada, silla estructura de caño tubular, asiento y respaldo en textilina, toldo desmontable con lona. $ 13.990.- CONTADO EFECTIVO DTO. 18.03%. 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡SOFÁ ESQUINERO DE CASADICHA!: *Sofá Esquinero importado con PUFF desmontable, tela en Jean con botones de color. Muy confortable, $ 19.900.- *Sofá Esquinero importado con ISLA desmontable, respaldo con almohadones, colores granate liso y gris combinado con almohadones estampados. $ 14.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿SOMMIER KING? VENÍ POR CASADICHA: *Sommier Especial KING 1.80x2mtsx30cts. alto de colchón, espuma de altísima densidad, viscoelástica, soporte hasta 150 kilos x persona, capitoneado en exclusiva tela de algodón con maya hipoalérgica, anti ácaros y bactérias, producto Premium Nacional, con 5 años de garantía escrita, 2 box alto, soporte resistentes. Único en su tipo. $ 51.990.- *Sommier Especial KING 1.80×2 mtsx26cts. alto de colchón. Espuma de altísima densidad, viscoelástica, soporte hasta 110 kilos por persona, capitoneado en exclusiva tela de algodón con maya hipoalérgica y soft pilow. Producto Premium Nacional con 4 años de garantía escrita, 2 box alto, soporte resistentes. Único en su tipo. $ 44.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿CAJONERAS DE MADERA? CASADICHA – NACIONALES E IMPORTADAS: *Cómoda Nacional madera maciza, 3 cajones largos y 2 chicos, 1mt. largo x 0,80 alto x 0,50 profundidad. $ 10.990.- *Cajonera alta Nacional, madera maciza, 1.15 alto x0,80 ancho x 0,40, 3 modelos, 6 cajones chicos + puerta con 2 estantes, 4 cajones medianos + 4 cajones chicos, 3 cajones medianos + 2 puertas con estantes. $ 10.990.- *Cajonera Importada, línea mexicana, madera maciza, pino Elliottis, 4 cajones medianos, herrajes de hierro, 0,73 alto x 0,80 ancho x 0,40 profundidad. $ 6.300.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡MESAS DE LIVING MESAS DE CENTRO EN CASADICHA!: Importadas y Nacionales, madera maciza en pino nacional, pino Elliottis y roble desde $ 2.990.- *Importada vidrio doble y metal $ 3.990.- *Ratona en M.D.P. con revistero. $ 4.200.- *Ratona en M.D.P. tapa en 2 niveles, 2 colores. $ 4.800.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿SOMMIER 1 PLAZA? CASADICHA LO TIENE: *Sommier 1 plaza colchón de espuma alta densidad, 24 ctms. de alto, doble pilow soft, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bactérias. Soporte hasta 80 kilos box reforzado. $ 9.980.- *Sommier 1 plaza colchón de espuma alta densidad, 20 ctms. de alto, 90×190 – capitoneado, anti ácaros, bactérias y gérmenes. Soporte hasta 80 kilos, box reforzado. $ 12.590.- *Sommier 1 plaza, importado, colchón alta densidad, 24 ctms. de alto, pilow soft, capitoneado en algodón anti alérgico, ácaros y bactérias. Soporte 100 kilos box reforzado. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡LA MADERA ESTÁ EN CASADICHA!: *Ropero Nacional en cedrillo, 2 puertas + estantes + colgador. $ 12.980.- *Ropero Nacional en cedrillo 3 puertas + estantes + colgador. $ 15.980.- *Ropero Nacional en cedrillo 4 puertas + estantes + colgador. $ 19.900.- *Placard con alzada 4 puertas en cedrillo + estantes + colgador, 1.10×2.20. $ 25.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿SOMMIER DE UNA Y MEDIA PLAZA? EN CASADICHA LA MAYOR VARIEDAD: *Conjunto Sommier importado 1.10×1.90, colchón de espuma firme, soporte 80 kilos, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bacterias, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 12.800.- *Conjunto Sommier Importado 1.10×1.90, colchón de espuma firme, soporte 80 kilos, capitoneado en algodón, anti alérgico, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 13.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿SOFÁS SUELTO? ¡CASADICHA!: *Sofá uruguayo 2 cuerpos tapizado en fina tela, lavable. $ 11.990.- *Sofá uruguayo 3 cuerpos tapizado, fina tela lavable. $ 13.990.- *Sofá importado cuero sintético, 2 cuerpos, respaldo alto, color perla. $ 16.990.- *Sofá importado cuero sintético, 3 cuerpos respaldo alto, color perla. $ 19.990.- *Sofá Recliner 1 cuerpo importado, dispositivo de apertura lateral, colores negro o chocolate. $ 16.990.- CONTADO EFECTIVO TE DESCONTAMOS EL 18.03%. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿COLCHÓN DE 1.30? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Colchón 2 plazas, 130x185x20cts. Espuma alta densidad, capitoneado, jacquard, algodón, suave, cómodo. Soporte máximo 80 kilos por persona. $ 9.980.- *Colchón 2 plazas 130x185x22cts. Espuma alta densidad, capitoneado, jacquard, algodón, suave, cómodo, resistente, durable, firme, soporte hasta 120 kilos por persona. $ 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡TODO EL CUERO EN CASADICHA! APROVECHÁ ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA: *Juegos de sofás 100% cuero natural, importados de Brasil, estructuras en madera tratada con garantía , cuero con garantía, juego 3+2 cuerpos U$S 2.590.- *Sofás solos 3 cuerpos U$S 1.490.- 2 cuerpos U$S 1.190.- Dto. contado efectivo 18.03% Colores chocolate, perla, negro, avellana, café. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡COMBO PERFECTO EN CASADICHA!: *Cucheta en madera maciza desarmable, abulonada + 2 colchones + 2 almohadas. $ 11.400.- *Cama marinera madera maciza desarmable, abulonada, 2da. cama con ruedas y patas + 2 colchones + 2 almohadas. $ 13.390.- *Cama 1 plaza madera maciza + colchón + almohada. $ 5.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¡SOMBRILLAS – SOMBRILLONES FIN DE TEMPORADA EN CASADICHA!: *Sombrilla de playa 1.80 diámetro, filtro UV. Contado efectivo Dto. 18.03%. $ 1.290.- *Sombrillón estructura de madera de 8 brazos encastre de bronce, 3.20 diámetro. Contado efectivo Dto. 18.03%. $ 3.890.- *Sombrillón estructura caño acerado de 6 brazos, apertura con manija, 3 mts. diámetro. Contado efectivo Dto. 18.03%. $ 3.890.- *Base para sombrillón hierro fundido de 35 kilos. Contado efectivo Dto. 18.03%. $ 2.890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

¿LIVING DE MADERA? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Juego living torneado con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 11.990.- *Juego living torneado con almohadones, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 12.990.- *Juego living tapizado entero con apoya cabeza en tela o cuerina, modelo rústico, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 14.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 13/02/2020

ELECTRICISTA: INSTALACIÓN EN GENERAL Y REPARACIÓN. BUENA EXPERIENCIA Y LARGA TRAYECTORIA. CEL. 098414718. Vº 30/04/2020

TRABAJOS

OFRECIDOS:

SE OFRECE muchacho para trabajos de albañilería, herrería, sanitaria y yeso. Bº La Amarilla calle 8 Nº 609. Cel. 091801482 – 091955153. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacha para cuidar niños o limpiezas. Cel. 092237809. Vº 13/02/2020

SE OFRECE: Electricista. Sanitario. Pintor y Albañil. Buenas referencias. Cel. 093765519. Vº 13/02/2020

SE OFRECE chica para limpiezas, cuidado de niños, cocinera, cuidar enfermos o demás tareas. Cel. 092634596. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor o limpiezas semanal o niñera, con referencias. Cel. 098438681. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacha para atención al público, reposición, fiambrería y trabajo de moza con referencias laborales. Cel. 091620152. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sr. de chofer con libreta cat. D. y F. o para tractor. Documento vigente. Cel. 095802607. Vº 13/02/2020

SE OFRECE SERENO ciudad o campaña. Cel. 095967433. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas. Cel. 091075365. Vº 13/02/2020

SE OFRECE pareja joven con hijo para caseros. Cel. 096100947. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto, u otras tareas con referencias. Tel. 47355856. Cel. 098294908. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de enfermos o cocina. Cel. 097734325. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de personas mayores. Disponibilidad horaria. TEL: 47378148. Cel. 092414914. Vº 13/02/2020

SE OFRECE matrimonio sin hijos para trabajar en Establecimiento Rural o cuidado de chacras, casaquinta, con experiencia. Tratar al Cel. 091260674 – 091997937. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacho para atención al público, reposición, fiambrería, delivery, limpiezas y moza, con experiencia y ref. laborales. Cel. 091620152. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas adultas, por día o por la noche, en Sanatorio, Hospital o domicilio, con referencias y experiencia. Cel. 091223576. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacha para empleada doméstica, niñera o cuidado de persona mayor. Cel. 098438681. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, dentro y fuera del país, limpiezas, cuidado de persona mayor, niñera, con referencias. Cel. 092316299. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidar Sra. sola. Cel. 099644587. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona enferma o limpiezas. Cel. 096120410. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas, Salto o Montevideo. TEL: 47320594. Cel. 091867729. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado y acompañante de personas adultas, particular o por BPS, con experiencia y referencias. Comunicarse al 099488780. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de persona a la noche. Cel. 092999193. Vº 13/02/2020

SE OFRECE SR. para alambrador por día o por un tanto, con referencias y experiencia. Tel: 47355856. Cel. 098294908. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos con referencias. Cel. 099404973. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, limpiezas. Cel. 092237809. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para trabajar en cualquier tarea. Cel. 098296671. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sr. asistente de cuidados y acompañante profesional por hora, por día o por noche, domicilio, sanatorio u hospital. Cel. 092677515. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. jubilada del interior, para Montevideo o Punta del Este, para cuidar Sra. sola con buenas referencias, experiencia y responsable, no fumadora. Llamar al 095285605. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacho para tareas en cuidado de enfermos en centros de internación o domicilio, con experiencia y curso realizado del mismo. Cel. 099656505. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. jubilada para cuidar Sra. sola, para Montevideo Punta del Este. No fumadora, con experiencia, responsable y referencias. Llamar al 095285605. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacha para atención al público, reposición, fiambrería y trabajo de moza con experiencia laboral. Cel. 091620152. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, limpiezas o casera, con referencias. Cel. 092310566. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o sereno en ciudad o campaña, ex guardia de seguridad, con referencias. Preguntar al 093398760 o 095967433. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. con cama para Salto o Concordia. Tratar al 099730516 – 098378852. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o sereno, ciudad o campaña, con referencias, manejo. Tratar al Cel. 099705424. Tel. 47331095. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para niñera. Cel. 092215572. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores en hospital o domicilio, con experiencia y referencias y asistente personal por BPS. Cel. 091818202. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, limpiezas, cocina, etc. Cel. 096124944. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o cocinero para estancia con referencias. Cel. 098196178. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos o niños. Cel. 096120410. Vº 13/02/2020

SE OFRECE matrimonio para caseros para Punta del Este o Buenos Aires. Cel. 096114244. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. para Promociones. Colón y Patulé. Cel. 098198023. Vº 13/02/2020

SE OFRECE muchacho para Herrería en general. Albañilería y revestimiento. Cel. 091626151. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Sra. con recomendaciones para acompañar personas durante el día, unas horas o ayudar en comercio con experiencia, o para atender quioscos, ayudar en carritos. Cel. 097346225. Vº 13/02/2020

SE OFRECE Muchacha para limpiezas o demás tareas. Cel. 092422175. Vº13/02/2020

SE OFRECE Alambrador por día o por un tanto. Excelentes referencias. Cel. 0982944908 – Tel. 473 55856. Vº13/02/2020

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas con referencias.

Cel. 096456775

Vª13/02/2020