CASAS

ALQUILERES

ALQUILO APTO:Barato. Agua y luz. Muy amplio.1 dormitorio. Cocina, baño, estufa, garage para moto, seguro. $3.500.- Cel: 091 026 669.

19 de Abril 1561. Vº 27/02/2020

ALQUILO PIEZA: Con baño, termofón, toda amueblada. Luz y agua incluido en el precio.Tratar 19 de Abril 436 – Tel. 473 22679. Vº 27/02/2020

ALQUILO monoambiente, coc.y baño, en Bo. La Chacrita, muy segura,

calle 21 metros No.877 en $4.500. Cel. 098659420. Vº 27/02/2020

ALQUILO: 8 de Octubre 890 bis. Monoambiente, coc. y baño y patio. $5.700. Cel. 098659420 – 098772216. Vº 27/02/2020

ALQUILO: Monoambiente, coc. y baño, patio y fondo en $4.000.-

en Julio Delgado 1965 c/Apolón. Cel.098659420 – 098772216. Vº 27/02/2020

ALQUILERES: en la mejor cuadra comercial de Calle URUGUAY / SALTO… 350 m2 con fondo… $95000 ….. y en venta 420 m2 edificados USD420.000 ASESORÍA EN INMUEBLES REMATADOR JORGE MACHADO DA SILVA – AGRACIADA 1460 —094907002 Wpp – Miembro Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Vº 27/02/2020

SE ALQUILA CASA en Charrúa 1512: 2 dormitorios y demás. $ 8.000.- Cel. 099326606. Vº 27/02/2020

ALQUILERES: LOCALIZACIÓN DESTACADA ENTRE ZONA ESTE Y CENTRO, 683 m2 en esquina c/pozo semisurgente, 7 cocheras y 1 oficina $20.000. OTRO P/COMERCIO EN SOLARI 1370 Son 4 hab baño, terreno 400 m2 c/retiro frontal $8.500 ASESORÍA EN INM. RDOR. Jorge MACHADO DA SILVA Wpp 094907002. Vº 27/02/2020

ALQUILERES: ESTABLECIM. 1.144 HA MASOLLER… DURO CRIADOR… ESTUPENDAS AGUADAS NAT. /ABRIGADO / SECTORES ALTOS Y VALLES CHICOS / CASAS / GALPÓN / CORRALES / LUZ UTE… U$S55 / ha. opción venta existencias ganados y arriendo o venta de las 1.144 has Wpp 094907002. Vº 27/02/2020

conocer cuánto está dispuesto REALMENTE la demanda a pagar por tu bien. Es importante? TASACIONES METODOLOGÍA CERTIFICADA…LLAVES DE COMERCIO / INMUEBLES ATÍPICOS: ESTACIONES DE SERVICIO / HOTELERÍA/ INDUSTRIAS / LOGÍSTICA /RECREATIVOS / BLOQUES DE APTOS, CASAS / EDIFICIOS ABANDONADOS… ETC… PERITO TASADOR actualización valores de inventarios, inmuebles Y generales: joyas, antigüedades, materiales, embarcaciones, arte, mat. Construcc., etc, etc. Matriculado Jorge MACHADO DA SILVA Valuaciones Judiciales, Particulares…Más de 25 años Agraciada 1460 Salto Wpp 094907002 en todo el país. Vº 27/02/2020

ALQUILER O VENTA: ESTUPENDA CASA ZONA ESTADIO VISPO MARI, B° LA CHACRITA…amplia 3 dor., liv. c/est., espaciosa coc. Com., baño, patio interior, otro techado, fondo c/césped, parrilla techada c/dep. Todos los serv. $11.500 Gtías Anda, Porto Seg., Fideciu, personales Wpp 094907002 – Jorge MACHADO DA SILVA. Vº 27/02/2020

CAMPOS

VENTAS CAMPOS: AGRÍCOLAS / FRUTÍCOLAS / GANADEROS / TURÍSTICOS / FORESTALES en Asesoría en Inmuebles del Rematador Jorge MACHADO DA SILVA – Escritorio en Agraciada 1460 – Ciudad Salto – E-mail machjorge@gmail.com Wpp 094907002. Ventas. Alquileres. Permutas. Desea obtener capital sin especificar destino ? GESTIONAMOS SU HIPOTECA MONTOS ILIMITADOS. Vº 27/02/2020

AUTOS

VENTAS

VENDO Auto Opel diesel andando, chapa y libreta original. Precio $25.000.- Cel. 099417004. Vº 27/02/2020

VENDO: Trailer 2 mts x 1.30mts completo. Rodado 13 yenganche, bola trupper como nuevo s/empadronar. $15.000.- Cel. 099417004.

Vº27/02/2020

VENDO: Auto Marutti del 95, papeles al día. 3500 (dólares).

Cel. 092 27 60 70. Vº 27/02/2020

VENDOChery QQ 311, 2009. Modelo Conford Full. Todo al día, a mi nombre. Cel. 094502427. Vº 27/02/2020

VENDO: Suzuki Maruti 2001. Impecable, al día. Títulos a mi nombre.

Cel. 094502427. Vº27/02/2020

VENDO CHEVETTE 78. Funcionando bien. Todo al día. Patente Mercosur. Títulos a mi nombre. 1300 dólares. Cel. 098149168. Vº 27/02/2020

CAMIONETAS

VENTAS

VENDO RENAULT KANGOO: Único dueño 1.6 16 v nafta año 2016 en excelente estado, es la versión más full con portón lateral, aire acondicionado, dirección hidráulica, alarma, radio con usb y Bluetooth integrada, etc. Tiene las 4 cubiertas nuevas, el service recién hecho y a los 50.000 se le hizo el cambio de correa de distribución. Todo al día, nada para hacerle. Oportunidad!!! Sólo venta contado. No acepto permutas. Cualquier consulta 098246219. Vº 27/02/2020

FORD ECOSPORT EXTRA Full. Impecable, 2006 c/201.000 kms. Funciona todo. Matrícula de Salto. U$S 12.500.- o Permuto por Pick up menor valor. TOYOTA COROLLA 1.8 Diesel 1987. Muy bien. Mat. De Salto. Todos los Faros nuevos. Cubiertas y Parabrisas. U$S 5.000.- o Permuto por Pick up de 1985 a 1990 con diferencia a convenir. Vendo BICICLETAS PROFESIONALES de Ruta y Montan Bay. SCOTT SPECIALIZED y otras marcas, desde $ 20,000.- en adelante. Cel. 099318984 (NO SMS). Vº 27/02/2020

VARIOS:

CAMINEROS: Baldosones de hormigón, revestido con pedregullo lavado. Medidas m: 0,70x 0,40 x 5 cm esp. $270 c/u. 0,50 x 0,30 x 5 cm esp. $ 170 c/u. Acuña de Figueroa 2249 pasando la Ruta. De lunes a sábados de 12 a 18.30 hrs. y domingos de 9.00 a 13.00 horas.

Tel.: 473 22390. Cel.: 092 185 086 – 094 159 839 Fotos x whatsapp Vº27/02/2020

ELECTRICISTA: INSTALACIÓN EN GENERAL Y REPARACIÓN. BUENA EXPERIENCIA Y LARGA TRAYECTORIA. CEL. 098414718. Vº 30/04/2020

VENDO: Máquina de hacer block. Vibradora. Ponedora 4 por vez. Se transporta la máquina. 19 de Abril 1581. Cel. 091026669. Vº 27/02/2020

ELECTRICISTA: Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de aires acondicionados. Cel.099607051. Vº 27/02/2020

TRABAJOS

OFRECIDOS:

SE OFRECE Joven de 19 años para trabajar con licencia de conducir G2 y A, Cel. 092064296. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas. Cel. 098296671. Vº 27/02/2020

SE OFRECE matrimonio para campaña para puestero. Cel. 099953789. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para doméstica o atención al público con referencias. Cel. 099258122. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o para cuidar persona sola. Cel. 098587395. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto, con referencias. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero. Aranda. Cel. 096032 677. Vº 27/02/2020

SE OFRECE para trabajar joven de 19 años con licencia G2 y A. Cel. 092064296. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica. Guaraní 203. Cel. 092283911. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para toda tarea. Mary. Cel. 092652750. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para tareas varias, cocina sencilla, cuidado adultos, mucama, ayudante rotisería, planchado, doméstico. Cel. 092652750. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica por la mañana. Cel. 091272301. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Joven de 19 años busca trabajo, con libreta Cat. G2 y A. Cel. 092064296. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para doméstica, niñera o cuidado de Sra. sola, con cama. Cel. 091075365. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o sereno para campaña o ciudad, manejo tractor. Tel. 47331095. Cel. 099705424. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas con cama o con retiro. Cel. 091075365 (luego de 18 horas). Vº 27/02/2020

SE OFRECE peón de campo. Cel. 091742542. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacha para cuidar niños o limpiezas. Cel. 092237809. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor por la tarde o noche, con referencias actuales Cel. 097422391. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacha para atención al público, fiambrería, reposición, para moza con experiencia, referencias comprobables. Cel. 091620152. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor o limpieza semanal o niñera con referencias. Cel. 098438681. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de personas mayores, disponibilidad horaria. Tel. 47378148. Cel. 092414914. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidados de enfermos, cocina. Cel. 097734325. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera, moza y cuidado de ancianos con referencias. Cel. 095513721. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o limpiezas. Cel. 092149681. Vº 27/02/2020

SE OFRECE empleada doméstica o mucama de hotel con referencias, sin hijos y disponibilidad horaria. Cel. 095117159. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para trabajo doméstico en casa de familia, de lunes a sábado con referencias personales o laborales. Cel. 099980349. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor con formación para cuidadores con dependencia o niñera, con referencias. Cel. 099713672. Vº 27/02/2020

SE OFRECE matrimonio para estancia o puesto con referencias. Cel. 092896887 – 098105589. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina en casa de familia, para Montevideo. Cel.095405034. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. de campaña para acompañante de persona mayor, por la noche. Buenas referencias. Tratar al 099506687. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos por la noche o tarde. Con referencias. Cel. 097422391. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacho para trabajos de albañilería, herrería, sanitaria y yeso. Bº La Amarilla calle 8 Nº 609. Cel. 091801482 – 091955153. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacha para cuidar niños o limpiezas. Cel. 092237809. Vº 27/02/2020

SE OFRECE: Electricista. Sanitario. Pintor y Albañil. Buenas referencias. Cel. 093765519. Vº 27/02/2020

SE OFRECE chica para limpiezas, cuidado de niños, cocinera, cuidar enfermos o demás tareas. Cel. 092634596. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor o limpiezas semanal o niñera, con referencias. Cel. 098438681. Vº 27/02/2020

SE PFRECE muchacha para atención al público, reposición, fiambrería y trabajo de moza con referencias laborales. Cel. 091620152. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. de chofer con libreta cat. D. y F. o para tractor. Documento vigente. Cel. 095802607. Vº 27/02/2020

SE OFRECE SERENO ciudad o campaña. Cel. 095967433. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas. Cel. 091075365. Vº 27/02/2020

SE OFRECE pareja joven con hijo para caseros. Cel. 096100947. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto, u otras tareas con referencias. Tel. 47355856. Cel. 098294908. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de enfermos o cocina. Cel. 097734325. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de personas mayores. Disponibilidad horaria. TEL: 473 78148. Cel. 092414914. Vº 27/02/2020

SE OFRECE matrimonio sin hijos para trabajar en Establecimiento Rural o cuidado de chacras, casaquinta, con experiencia. Tratar al Cel. 091260674 – 091997937. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacho para atención al público, reposición, fiambrería, delivery, limpiezas y moza, con experiencia y ref. laborales. Cel. 091620152. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas adultas, por día o por la noche, en Sanatorio, Hospital o domicilio, con referencias y experiencia. Cel. 091223576. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacha para empleada doméstica, niñera o cuidado de persona mayor. Cel. 098438681. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, dentro y fuera del país, limpiezas, cuidado de persona mayor, niñera, con referencias. Cel. 092316299. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidar Sra. sola. Cel. 099644587. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona enferma o limpiezas. Cel. 096120410. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas, Salto o Montevideo. TEL: 47320594. Cel. 091867729. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado y acompañante de personas adultas, particular o por BPS, con experiencia y referencias. Comunicarse al 099488780. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de persona a la noche. Cel. 092999193. Vº 27/02/2020

SE OFRECE SR. para alambrador por día o por un tanto, con referencias y experiencia. Tel: 47355856. Cel. 098294908. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos con referencias. Cel. 099404973. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, limpiezas. Cel. 092237809. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para trabajar en cualquier tarea. Cel. 098296671. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. asistente de cuidados y acompañante profesional por hora, por día o por noche, domicilio, sanatorio u hospital. Cel. 092677515. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. jubilada del interior, para Montevideo o Punta del Este, para cuidar Sra. sola con buenas referencias, experiencia y responsable, no fumadora. Llamar al 095285605. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacho para tareas en cuidado de enfermos en centros de internación o domicilio, con experiencia y curso realizado del mismo. Cel. 099656505. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. jubilada para cuidar Sra. sola, para Montevideo Punta del Este. No fumadora, con experiencia, responsable y referencias. Llamar al 095285605. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacha para atención al público, reposición, fiambrería y trabajo de moza con experiencia laboral. Cel. 091620152. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, limpiezas o casera, con referencias. Cel. 092310566. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o sereno en ciudad o campaña, ex guardia de seguridad, con referencias. Preguntar al 093398760 o 095967433. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. con cama para Salto o Concordia. Tratar al 099730516 – 098378852. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o sereno, ciudad o campaña, con referencias, manejo. Tratar al Cel. 099 705424. Tel. 47331095. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para niñera. Cel. 092215572. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores en hospital o domicilio, con experiencia y referencias y asistente personal por BPS. Cel. 091818202. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, limpiezas, cocina, etc. Cel. 096124944. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sr. para casero o cocinero para estancia con referencias. Cel. 098196178. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos o niños. Cel. 096120410. Vº 27/02/2020

SE OFRECE matrimonio para caseros para Punta del Este o Buenos Aires. Cel. 096114244. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. para Promociones. Colón y Patulé. Cel. 098198023. Vº 27/02/2020

SE OFRECE muchacho para Herrería en general. Albañilería y revestimiento. Cel. 091626151. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Sra. con recomendaciones para acompañar personas durante el día, unas horas o ayudar en comercio con experiencia, o para atender quioscos, ayudar en carritos. Cel. 097346225. Vº 27/02/2020

SE OFRECE Muchacha para limpiezas o demás tareas. Cel. 092422175. Vº27/02/2020

SE OFRECE Alambrador por día o por un tanto. Excelentes referencias. Cel. 0982944908 – Tel. 473 55856. Vº27/02/2020

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas con referencias. Cel. 096456775. Vª27/02/2020

SE OFRECE Sr. para arreglarle la cisterna, pérdida de agua, canilla, ducha, cocina. Arreglo puertas, si se tranca al cerrarla, cerradura, arreglo todo. Buenas referencias. Cel. 092448390. Bernardo Rivas. Vº 27/02/2020