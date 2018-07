Luis Cavani

El “gringo” Luis Cavani, padre de Edinson en charla con El Pueblo previo al choque de Uruguay ante Francia.

Sin dudas que la ocasión lo ameritaba, por eso ayer a la tarde, la charla de El Pueblo con el “gringo” Luis Cavani, padre del goleador “celeste” que en principio no estaría desde el vamos hoy, en el juego de Uruguay ante Francia por un pasaje a semifinales de la copa del Mundo.

¿Cómo estás “gringo”?

Bien, tranquilo, esperando como todos que puede pasar mañana (hoy).

¿Hablaste con Edinson en las últimas horas, qué dice?

Sí, siempre estamos en contacto con el “flaco”, está tranquilo, lamentando lógicamente el tema de la lesión, pero muy tranquilo y confiando mucho en sus compañeros.

¿Se sabe algo más, acerca de la recuperación?

Sí, lo que todos sabemos, la lesión ha evolucionado favorablemente, ayer hizo trotes y entró en contacto con la pelota, pero no mucho más, lo que sabemos todos, él se siente mejor, pero en lo otro siempre será la decisión del Cuerpo Técnico.

¿En tu caso, cómo y dónde mirás el partido?

Tranquilo, como siempre en mi casa,

¿Tenés un pronóstico para hoy?

Siempre quiero que gane Uruguay, eso está claro, pero también se sabe que enfrentamos a un rival complicado, pero de todas formas Uruguay viene bien, tenemos lo nuestro, el rival lo sabe y esperemos un buen desempeño de los muchachos hoy para seguir en carrera.

¿Gritás los goles, los de Edi ni que hablar?

Sabés que no, lo miro muy tranquilo, puedo gritar… gol y nada más, así sea de Edi, o de cualquiera de los muchachos. Solo deseo que le vaya bien al “flaco” y que ganemos, es eso, así lo vivo, muy tranquilo.

Gracias por este rato “gringo”

Por nada, gracias a ti por visitarme, siempre.

DANIEL SILVEIRA