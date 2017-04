Ediles se incrementarían las partidas que reciben a 24 mil pesos por banca a partir de julio y los blancos se oponen.

Se debatirá en la Junta Departamental a través de una modificación presupuestal que ya fue propuesta, un incremento en las partidas que reciben los ediles que pasarían a ser de 24 mil pesos por banca, por cada mes.

Al momento, los ediles que ejercen sus funciones de forma honoraria reciben como gastos compensatorios por su tarea una partida de dinero destinada a combustible por el equivalente a cien litros de nafta, no abonan el boleto de transporte urbano de pasajeros dentro del departamento y cuentan con un pasaje a Montevideo de ida y vuelta para compensar los gastos de traslados que puedan tener.

Todos esos datos fueron aportados por los propios ediles de las distintas bancadas de los partidos que tienen representación en el legislativo departamental y que fueron consultadas en oportunidad de llevar a cabo un informe periodístico.

En ese momento, los polítcos consultados señalaron que también reciben cien minutos gratis al mes para hablar por teléfono compensando así la comunicación que realizan los ediles por motivos de trabajo. Además, está la exoneración del pago de la patente de rodados y el cobro de las entradas a los espectáculos públicos que se desarrollan en predios departamentales.

INCREMENTO

Sin embargo, quienes proponen un incremento en las partidas que reciben los ediles consideran que es necesario un cambio en el beneficio que reciben por su trabajo en el legislativo departamental. De esta forma, proponen que cada edil titular reciba 15 mil pesos mensuales para abonar los gastos compensatorios mientras los ediles suplentes recibirían 3 mil pesos cada uno.

De esta forma, cada banca en la junta estaría recibiendo en total 24 mil pesos. Este punto de la modificación presupuestal que se presentó a la Junta Departamental contaría con la aprobación de algunos sectores del Frente Amplio, el apoyo del Partido Colorado y los ediles disidentes, mientras lo rechazarían los representantes del Partido Nacional, según informaron a EL PUEBLO, allegados al legislativo departamental.

LOS BLANCOS SE OPONEN

Entre los opositores a esta modificación, se encuentra el edil Martín Burutarán, quien dialogó con este medio para dar a conocer su opinión al respecto.

En este sentido, manifestó que dentro de la modificación presupuestal, “el art. 4 plantea un cambio en el beneficio a los ediles. Sería algo así como 15 mil pesos para cada edil titular y 3 mil para los suplentes.

Ese punto particularmente es el que no vamos a acompañar porque no nos parece que sea un buen mensaje para dar a la población en un momento en que todos nos estamos quejando de la situación económica, de que el gobierno está gastando demasiado.

En concordancia con eso no podemos estar votándonos un beneficio para nosotros mismos”, comenzó diciendo.

El incremento en el beneficio de las partidas correría a partir del próximo mes de julio y esto se daría así en el caso de aprobarse por la Junta Departamental, que según explicó Burutarán, estarían dadas las condiciones para que así se dé, ya que un importante sector del Frente Amplio, más los ediles colorados y los disidentes acompañarían este articulado.

“Son 15 mil pesos para cada edil titular más los 3 mil pesos para cada suplente y siendo tres, estaríamos hablando de 9 mil pesos que sumado a los 15 mil (del edil titular) serían 24 mil pesos por bancada por mes”, remarcó el nacionalista.

DESCREIMIENTO A LA CLASE POLÍTICA

“Nosotros no vamos a acompañar esa modificación, porque la población está muy descreída de lo que es la clase política y me parece que no tenemos que dar ese mensaje a la población, sino por el contrario dar confianza y credibilidad en el sistema.

Con este beneficio aún mayor lo que hacemos es que cuando todo el tiempo se critica que no hay rubros y que se gasta demasiado, ahora los ediles pasarían a votarse más ingresos.

A nosotros no nos parece bien, cuando asumimos sabíamos cuáles eran los beneficios que teníamos y cuáles eran las reglas de juego y no es conveniente a mitad de camino cambiar esas reglas y hacerlas más favorables.

Cuando asumimos sabíamos lo de la nafta, los pasajes, y con eso está.