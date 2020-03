El edil del Partido Nacional, Hugo Previale, solicitó a las autoridades que se hagan cargo de la situación en la que se encuentra el Cementerio Central el cual está en estado de abandono, el mismo presenta malezas y pastizales, así como también aguas servidas, lo que presenta un riesgo sanitario latente.

Teniendo en cuenta los problemas de Dengue y Leishmaniasis que vive el departamento exige que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata.

LA CARTA

La petición dirigida al Presidente de la Junta Departamental de Salto, Alberto Subí señala: «En cumplimiento del Artículo 77 literal L, en su remisión al Artículo 22 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Salto, Decreto Nº6376/08, me dirijo a usted a los efectos de realizar la siguiente exposición escrita.

Varios vecinos nos plantearon la preocupación por el lamentable estado en que se encuentra el Cementerio Central de nuestra ciudad, principalmente nos referimos a la falta de mantenimiento en el corte del pasto y malezas.

Pero también hay otros aspectos que están descuidados como por ejemplo canillas que pierden agua constantemente, en algunos casos provocando grandes charcos de barro por no contar con piletas de desagües, cayendo el agua directamente al piso.

También se puede apreciar en algunas zonas basura, restos de podas y pastos que han sido cortados tiempo atrás, lo cual representa un gran riesgo sanitario por la proliferación de mosquitos, recordemos que Salto tiene el riesgo latente de la propagación del Denge y la Leishmaniasis.

Esta situación de descuido también la vemos en diferentes puntos de la ciudad, Costaneras, ciclovías, canteros centrales de avenidas, accesos a la ciudad, plazas y parques. Es lamentable que los gobernantes de turno estén dedicados exclusivamente a la campaña política rumbo a las elecciones departamentales y no se preocupen por cosas tan elementales como mantener el pasto cortado en los espacios públicos.

Vemos con profunda preocupación que nuestro querido departamento se sumerge cada día más en un pozo, les solicitamos a las autoridades departamentales que se preocupen más por el departamento que por la reelección, si hubieran hecho bien las cosas durante su periodo de gobierno no tendrían que estar tan preocupados por repartir folletos. Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Dr. Alejandro Novoa y a los Sres. Directores de Salud e Higiene y Espacios Públicos».

La carta está firmada por el edil de la Lista 404 del Partido Nacional, Hugo Previale.