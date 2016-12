María de los Ángeles Márquez dice que el hecho es un caso que atañe a nuestro departamento

Mientras sigue el cruce de acusaciones por la muerte de tres pacientes de Aldeas de la Bondad, que fueron trasladados a Montevideo, luego que el INAU declarara la clausura de ese establecimiento, la edila del Partido Colorado y actual vicepresidente de la Junta Departamental de Salto, María de los Ángeles Márquez dijo que cuando empezó a sonar este tema muy seguido, los problemas que estaba enfrentaNdo Aldeas de la Bondad, hace algunos meses, decidió ir hasta el lugar.

Márquez hace responsable de esta situación al INAU por permitir los traslados y al Intendente de Salto, Andrés Lima por no mediar con el gobierno para que esta situación no se produjera.

CONOCER LA REALIDAD

“Ir al lugar era la forma de conocer la realidad y sensibilizarnos con la situación de los internos. Además, nos entrevistamos con los hoy exfuncionarios del lugar, así como también con las personas de la Fundación Imcos que manejaban el establecimiento y en pocos días la decisión fue inminente, el cierre del lugar fue contundente, en una actitud que traducía que el INAU ya lo tenía decidido”, dijo la edila colorada María de los Ángeles Márquez a EL PUEBLO.

“En el apuro y la desesperación empezamos a poner las cosas arriba de la mesa, porque nos habían informado que había antecedentes y que si se clausuraba el establecimiento y se trasladaba a los pacientes algunos de ellos corrían riesgo de muerte. Entonces en ese momento lo que hicimos fue mandarle una documentación al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al INAU y a la Intendencia para ver si entre todos podíamos encontrar soluciones, que para nosotros era una sola, no cerrar Aldeas de la Bondad y no trasladar a estos enfermos”, dijo Márquez. La legisladora del sector Vamos Salto informó que “sin quererlo estábamos advirtiendo que esto iba a suceder, cuando empezamos a leer los informes vimos que había pacientes con discapacidades severas, donde muchos de ellos dependían directamente de un funcionario que esté dispuesto a atenderlos solo a ellos”.

RESPONSABLES

Márquez cuestionó severamente los traslados diciendo “¿cómo iban a tomar los traslados estos chicos hacia un lugar donde no iban a estar ni sus hermanos, ni los funcionarios que los cuidan. Nosotros los hacemos a todos responsables de esto porque todos tienen la culpa y los responsables principales son el INAU por aceptar los traslados y decir que pueden hacerse cuando hay hasta recomendaciones médicas que dicen que no deben hacerse. Pero yo hago responsable al Intendente Lima por no gestionar esto que se cerró en su departamento ante las autoridades del gobierno que son de su propio partido político”.

Por otro lado, la edila exige que no haya más traslados, que Aldeas permanezca abierta y que los funcionarios que estaban trabajando allí lo sigan haciendo y que el Estado se haga cargo de la situación.