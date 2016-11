Ediles de la Junta Departamental plantearon en la última sesión del legislativo, preocupaciones e inquietudes que les han trasladado vecinos de varios barrios. Es así que el edil nacionalista Nicolás Burutarán (Lista 404) y el edil colorado Julio Flores (Lista 13), hicieron uso de la palabra en la media hora previa para referirse a la proliferación de basurales y de cierta tesitura “salvaje” por parte de los inspectores de tránsito multando en el centro y descuidando el control en los barrios.

PROLIFERAN

BASURALES

Burutarán recordó que ya ha se ha referido en más de una oportunidad al tema de los basurales, “y lo seguiremos haciendo porque creemos que tenemos la obligación como ciudadanos de proteger el medioambiente y quienes están al frente de la comuna deben actuar”.

“Hablamos de los basurales que todos sabemos cuáles son y dónde están. Basurales que se generan por los malos hábitos de algunos vecinos de tirar sus residuos en el primer terreno que encuentren. Sabemos que fueron limpiados por gente de la Intendencia y en su momento reconocimos esta actividad que se realizó en conjunto con diferentes organismos estatales. Pero también dijimos que si no se tomaban algunas medidas, esto sería pan para hoy y miga para mañana. No se tomaron medidas y los basurales se volvieron a formar, algunos incluso un poco más grandes de lo que eran, basta pasar por calle Apolón en la entrada del Asentamiento Andresito 2 o por el acceso al Vertedero o por la entrada a Salto frente a la cancha de Ferro o por Catalina H. de Castaños y Pascual Harriague donde el primer tramo de los llamados sube y baja ya es un Vertedero más”.

“Propusimos medidas –agregó- como limpiar los basurales y en el mismo lugar, colocar volquetas, que la Intendencia se encargue de vaciar periódicamente o entregarle esos predios, que en su mayoría son municipales, a los diferentes clubes para que construyan y mantengan un área de recreación para todos esos gurises que vemos a diario sin el lugar adecuado para desarrollar cualquier actividad deportiva”.

“Como decíamos, estos basurales son generados por vecinos, pero creemos que también la Intendencia tiene su cuota de responsabilidad porque muchos de estos lugares no cuentan con servicios de recolección. Ni diaria ni semanalmente. Nunca. Algunos con buena voluntad nos tomamos el trabajo de llevar los residuos a lugares destinados para ello, pero somos los menos”.

“Se debe ampliar el servicio de recolección, tanto en territorio como en la frecuencia del mismo. Ya lo hemos planteado directamente al señor Intendente en oportunidad en que viniera a la Comisión de Legislación y Reglamento de esta Junta, tal como consta en la página 19 de la versión taquigráfica del 10 de mayo del corriente año. La respuesta fue, textual ‘es difícil exigirle al ciudadano, si la Intendencia primero no cumple con su parte’. Le pedimos al Intendente y a la Intendencia que cumpla su parte”, remarcó.

FALTAN CONTROLES

EN LOS BARRIOS

Por su parte, el edil Flores subrayó la preocupación de los vecinos sobre cierta tesitura definida como salvaje de los inspectores de tránsito de la comuna a la hora de poner multas. “Vecinos se están quejando que los inspectores de tránsito están con una tesitura bastante salvaje con respecto a las multas en exceso que están aplicando a nivel del centro, y yo creo que está bien supervisar el centro y regularizar el tránsito, me parece bueno; pero también sería bueno que los señores representantes, por medio del señor Director de Tránsito, regularizara el tránsito a nivel barrial”.