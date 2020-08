No hablemos de exclusividad ni de primicia. Tan solo se trató de una BUENA INFORMACIÓN que el paso de las horas se fue viralizando. En la edición de la víspera, desde EL PUEBLO el apunte: Edison Cavani tenía previsto viajar en las primeras horas del domingo a Montevideo, para en la tarde y sobre la hora 16, embarcarse con destino a Europa. Del dicho al hecho.

El goleador realizó ese periplo y seguramente ya hoy se anuncie el nuevo destino. Todo induce a pensar que será el Benfica de Portugal, pero el hecho es que Fernando Guglielmone (manager de Cavani) no reveló oficialmente respecto al nuevo destino. Por lo demás, el exfutbolista del PSG abandonó tierra «naranjera» sin hacer mención al horizonte inmediato. La discreción en Cavani, es casi una actitud de vida. Esta vez no ha sido la excepción.