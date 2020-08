«¿Por qué no vienen a buscar al Interior?»

«Miro todo el fútbol que sea posible, porque esta es la oportunidad de hacerlo y entonces uno va sacando conclusiones. Me refiero a la «A» en Montevideo y a la Segunda División. Pienso y pregunto: ¿por qué cuesta tanto dar dos pases consecutivos? ¿Es una ausencia de técnica que está planteada o es una formación mal trabajada?

El fútbol pasa por el pase bien dado en el momento justo. No se puede elaborar, si todo se traba en la partida. Si cuesta encontrar el espacio, pero sobre todo la habilidad de quien recibe la pelota, para que se arme el juego después.

La imagen de la televisión no deja mentir, porque además en algunos casos se trata de situaciones básicas que se relacionan con el fútbol, desde la construcción de la salida para salir con la mayor precisión posible, y resolver en el arco rival.

A la distancia, hay cosas que uno sigue sin entender».

**********

Será que EDINSON OLIVERA perteneció a esa casta de jugadores de fútbol, que transformó a la técnica individual, en un patrimonio-disfrute.

La pelota para estacionarla, la mirada que explora el horizonte y el toque a la medida de la más saludable pretensión.

El «Edi» de Bella Unión. De Con los Mismos Colores. De Danubio en Montevideo. De Chaná y River Plate en Salto. De selecciones departamentales. Y de años a esta parte, la misión que no elude: enseñar desde la Escuelita de Fútbol. Al cabo, más allá de las teorías, el sentido de la práctica. La elocuencia del hecho. El juego por el juego.

Pero también esa limitación en el producto llamado jugador, que Edinson Olivera admite en EL PUEBLO. ¿Cómo crear entonces una posibilidad de funcionamiento, si el arte individual convive con su propia crisis?

**********

EL URUGUAY HACIA ADENTRO

«Yo miraba el último partido de Danubio, cuando volvió Leo Ramos. Uno tuvo la chance de jugar en Danubio y sabe de ese estilo tradicional, tiene que ver con la historia misma del club. Comprueba a distancia, limitaciones concretas. Sin fineza para el manejo de la pelota y esos pases consecutivos que se ven cada vez menos. O se topa a la distancia, con algunas realidades de Peñarol o Nacional, en materia de jugadores.

Entonces, solo cabe la pregunta: ¿por qué no vienen al Interior a buscar jugadores? ¿saben ellos, el potencial que continúa siendo el fútbol del Interior? Bella Unión es un caso concreto, pero se da el caso que jugadores que terminan el Baby Fútbol, permanecerán al margen del fútbol. Para un medio relativamente chico como Bella Unión, el fenómeno de aparición de jugadores con condiciones es concreto.

De repente está faltando a nivel país, un programa que habilite la continuidad. Uno puede entender que Bella Unión no es el único caso.

Lo remarco porque es lo que me toca. A veces no se tiene idea de los jugadores que se quedan por el camino y la pregunta es qué hacemos por ellos»

ELEAZAR JOSE SILVA