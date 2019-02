“Lo que nos deja el haber ganado y conseguido el título es el temperamento y el temple de los jugadores, lo que han mostrado en lo que duró el partido”, destacó Eduardo Domínguez tras el triunfo clásico en la final de la Supercopa Uruguaya, que fue su primer título como director técnico de Nacional.

“Me da la sensación de que Peñarol, sobre todo en el primer tiempo, no pudo encontrar los espacios.

En el segundo hizo el gol en una pelota detenida y a partir de la expulsión los jugadores tuvieron coraje y han jugado con el corazón.

Eso no se los regala nadie.

Que muestren ese corazón para jugar este tipo de partidos nos deja para lo que viene y para lo que vinimos a buscar un augurio muy importante”, señaló.

EL CARÁCTER Y LA PERSONALIDAD

“Los jugadores se sintieron cómodos.

Jugaron con el corazón, con mucha templanza, y un carácter y una personalidad importante que no se consigue así como así, sino que se contagia”, reiteró Domínguez y ponderó de sus futbolistas también “el orden que han tenido entre sí y la comunicación entre ellos.

Conseguir un título no es algo de siempre, y menos llegar y que el primer partido oficial sea con el rival de toda la vida en un proceso de rearmado.