Durante enero la escuela de fútbol que dirige el ex goleador del Litoral con Bella Unión, edición 1995/1996, Edinson “Edy” Olivera en receso. La escuela denominada “La Roja” realiza sus clases en predio de la cancha del club Uruguay, el “Lindolfo Canosa”. Este corresponsal conversó con el ex Danubio de Montevideo, exselección de Salto, ex CLMC, exselección de Bella Unión, señalando sobre su escuela: “Vamos a parar durante todo enero y estaremos comenzando la actividad del año en febrero próximo.

A mi me gusta enseñar y trabajar con niños.

Estoy muy conforme con el numero de niños que concurrieron el año pasado a la escuela y donde aspiro a que sigan este año y se sumen otros. Agradezco mucho a los padres que han confiado en mi trabajo. Tenga pocos o muchos niños, me dedico por igual a la enseñanza de fútbol. Los trabajos en el 2016 fueron en dos horarios, uno por la mañana y otro en la tarde, todo dependiendo del horario que el niño fuera a la escuela.

He tenido un apoyo muy importante del club Uruguay, ya que tanto me han prestado la cancha chica como la cancha grande para las clases. Pienso que en las dos primeras semanas de febrero vuelva la actividad de la escuelita. Para mi la mayor alegría es poder volcar al niño todo lo que he aprendido en las canchas a lo largo de mi trayectoria como futbolista”.