Montevideo, 8 abr (EFE).- El nombrado este lunes jefe del Ejército de Uruguay, Claudio Feola, detalló en un comunicado que no pretendió “desconocer la existencia de desaparecidos” en el país suramericano durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

El comandante en jefe tuvo que hacer estas anotaciones después de que hoy declarara a la prensa que no estaba en condiciones de afirmar si las denuncias respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura eran reales. El comunicado que mandó hoy señala, además, que el Ejército “continuará haciendo los máximos esfuerzos para llevar una respuesta a los reclamos de los familiares de detenidos desaparecidos”. “Se continuará sustanciando con la mayor celeridad, todos los requerimientos del Poder Judicial, a fin de alcanzar el esclarecimiento de los hechos”, reza otro de los puntos del texto. Mientras que el último punto explica que el Ejército continúa haciendo énfasis en la enseñanza “en aquellos aspectos relacionados al respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de los ideales democráticos republicanos”.

Estas declaraciones se dan luego de que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitó al nuevo comandante que repudiara los hechos ocurridos durante el Golpe de Estado.

“Esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas en las que yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no es real. Acá hay gente muy antigua que capaz que hasta un test psicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia”, subrayó a los medios.

En este sentido, el comandante en jefe dijo que no va a repudiar lo sucedido porque no sabe si está confirmado.