Montevideo, 18 may (EFE).- El comandante en jefe del Ejército uruguayo, Claudio Feola, dijo este sábado que el Ejército rechaza “enfáticamente los excesos y desvíos” durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985) y que hará todo lo que esté a su alcance para encontrar a los detenidos desaparecidos.

“El Ejército que hoy comando respeta íntegramente los derechos humanos. Rechazamos enfáticamente los excesos y desvíos del pasado y no estamos al servicio de ocultarlos ni de justificarlos. Advertimos que los hubo como una amarga consecuencia de un terrible e indeseable enfrentamiento entre hermanos”, expresó Feola.

Asimismo, el comandante afirmó que asume el compromiso de encontrar respuestas para darle “mayor claridad a la historia” a quienes “continúan buscando a sus seres queridos”.

Según él, es un aspecto “de suma importancia” que el Ejército envíe en su mensaje “el espíritu conciliador” de sus hombres y mujeres.

“Todos los uruguayos somos hijos de una misma nación orgullosos de los hitos históricos que le dieron forma y contenido y a la república que formamos parte pero también somos herederos de una historia común de encuentros y desencuentros y aún de enfrentamientos por ideas o causas”, agregó.

Las palabras del comandante se dieron en el marco de las celebraciones por el Día del Ejército Nacional, que celebra el 206 aniversario de la Batalla de Las Piedras que dio nacimiento a la institución.

El episodio se lo considera como uno de los principales dentro de la independencia uruguaya (agosto de 1825) ya que fue la primera gran victoria del ejército revolucionario del general José Gervasio Artigas, el máximo prócer de Uruguay.

El acto de hoy, que se llevó a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo, contó con la presencia de autoridades como el presidente del país, Tabaré Vázquez, ministros y parlamentarios.

Respecto al discurso de Feola, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, dijo a la prensa que él conocía su contenido y que si bien considera que los hechos durante el periodo dictatorial fueron de otra forma, no le impuso que cambiara sus palabras.

Feola, que asumió a principios de abril tras la destitución de José González, dijo en su primer día al frente del Ejército que no estaba en condiciones de afirmar si las denuncias de violaciones a los derechos humanos eran reales.

El mismo día, el comandante emitió un comunicado detallando que no pretendió desconocer la existencia de desaparecidos.

En este sentido, Bayardi afirmó que Feola hizo “un compromiso” desde el día en que asumió de “seguir respondiendo todos los requerimientos” respecto a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

“Ya me reuní con familiares (de detenidos desaparecidos) y asumimos el compromiso de seguir trabajando en las demandas que ellos tienen y las que vayan llegando”, concluyó.

EFE