El fallo que sancionó a Welcome en L.U.B.

La FUBB dio a conocer en las últimas horas el texto del fallo del tribunal de apelaciones que mantuvo la sanción a Welcome con la pérdida de dos puntos y cuatro cierres de cancha. El tribunal dijo que Welcome «apoya toda su ingeniosa fundamentación en una premisa errónea… (al) …soslayar el indiscutible e indudable caracter de agresión que reviste el hecho reprochado (salivazo). Agregó el tribunal que la «persona física agresora haya sido un menor no es tampoco relevante, menos cuando no ha sido probado … por el apelante que omitió aportar o identificar los elementos probatorios que permitieran demostrar sus dichos» (Urubasket)

Dieron a conocer el programa de Basquet en modalidad 3 x 3 para enero, y Febrero en varias localidades del interior

La FUBB anunció el programa de encuentros del 3×3 que como parte del Tour Nacional se cumplirá durante enero y febrero:

Enero 2017: 7/1 en Britópolis (Colonia), 14/1 en Salto, 21/1 Atlántida, 22/1 Salinas 28/1 Club Los Titanes (La Tuna).

Febrero 2017: 4/1 a confirmar, 11/1 Playa Verde, 18/1 Cerro Largo 25/1 Artigas.

Resultados de la última fecha L.U.B

Defensor Sporting 81 Goes 72 – En Bohemios

Biguá 85 Welcome 55 – En Bigua

Urunday Universitario 86 Larre Borges 72 – En Urunday Univ.

Hebraica y Macabi 92 Malvín 82 – En Tabaré

Trouville 99 – Unión Atlética 90 – En Trouville

Inauguran el miércoles 28 de diciembre el Centro de Entrenamiento de la FUBB

El Centro de Entrenamiento de la FUBB (CEFUBB), base futura de preparación de todas sus selecciones, será inaugurado el miércoles 28 en un evento que incluye visitas guiadas (9.00), un acto protocolar (10.00), el corte de cinta e inauguración oficial del Gimnasio (10.30). Luego de 11.00 a 12.00 se realizarán juegos de exhibición entre U23.

A partir de las 15.00 y hasta las 20.00 se desarrollarán eventos deportivos de las selecciones nacionales con entrada libre: U 15 y U17 Femeninos, y U15, U17 y U19 masculinos. El centro fue cedido en abril a la FUBB por la Secretaría Nacional de Deportes, por un período de cinco años, y está ubicado en la calle Dr. García Pintos, a una cuadra de Avda.

Agraciada.Ya culminó la instalación del piso flotante, se procederá a colocar los tableros y se terminan las obras en otras dependencias del CEFUBB (Urubasket.com).