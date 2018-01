A partir del 15 de enero se reabren las inscripciones para las becas en forma presencial a las carreras que se dictan en la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en tanto que “on line” se pueden realizar a partir del 8 de enero y hasta el día 4 de febrero de 2018.

En la Sede Salto se cuenta con las carreras completas de Contador Público, Dirección de Empresas, Gestión Agrícola Ganadera y Licenciatura en Informática.

Para quienes vivan en el Norte de Uruguay se suman las carreras de Psicopedagogía (carrera completa) y Psicología (los primeros dos años de manera virtual, luego el estudiante deberá completar los estudios en Montevideo, presencialmente).

Primer año de Dirección de Empresas Turísticas, Economía, Gestión Humana y Relaciones Laborales, Gestión Logística y Negocios Internacionales e Integración.

El estudiante podrá cursar el 40% de los créditos en Salto. Luego completará los cursos en Montevideo de la carrera de Ingeniería en Informática.

BECAS

Los estudiantes de la UCU podrán acceder a porcentajes de beca del 100%, 80%, 50% y 30% del valor de la carrera.

Hay 4 tipos de beca, Excelencia Académica, Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), Dámaso Antonio Larrañaga (DAL) y Buen Desempeño.

Cada tipo de beca tiene características propias y ofrece diferentes porcentajes.

BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Para postular a las Becas Excelencia Académica (100% y 80% del valor de la carrera) se deben cumplir los siguientes requisitos:

– Tener hasta 20 años de edad al 1 de marzo de 2018.

– Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país.

– Haber finalizado el bachillerato o, en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación, atenerse al régimen de previas vigente en la Universidad.

– No estar cursando ni haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o grado en los últimos tres años (a excepción de quienes ingresen en agosto de 2017 – 2.º semestre).

– En caso de obtener la beca, no podrás revalidar asignaturas aprobadas en otra universidad.

Becas Dámaso Antonio Larrañaga (100% y 80% del valor de la carrera):

– Tener hasta 20 años de edad al 1 de marzo de 2018.

– Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país.

– Haber finalizado el bachillerato o, en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación, atenerse al régimen de previas vigente en la Universidad.

– Tener una entrevista en el Sector de Becas de la Secretaría de Admisión, que deberá ser coordinada:

. Hasta el 23 de noviembre de 2017, para concursar el 5 de diciembre de 2017

. Hasta el 29 de enero de 2018, para concursar el 8 de febrero de 2018

– Contar con ingresos y/o rentas del núcleo familiar –en valor líquido legal– que no superen los montos máximos establecidos en pesos uruguayos, de acuerdo al número de integrantes del núcleo familiar del postulante. El tope máximo de ingresos es de $ 60.000 para un núcleo familiar de 2 a 4 integrantes y de $ 40.000 para los postulantes independientes, que viven solos.

– Completar el formulario de declaración jurada de ingresos del núcleo familiar y presentarlo el día de la entrevista específica en el Sector Becas de la Secretaría de Admisión.

– No estar cursando ni haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o grado en los últimos tres años.

– En caso de obtener la beca, no podrás revalidar asignaturas aprobadas en otra universidad.

BECAS CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY

Las Becas Conferencia Episcopal del Uruguay (80% y 50% del valor de la carrera) requieren el cumplimiento de ciertos requisitos:

– Tener hasta 20 años de edad al 1 de marzo de 2018.

– Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país.

– Haber finalizado el bachillerato o, en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación, atenerse al régimen de previas vigente en la Universidad.

– Presentar una carta firmada por el Obispo de la Diócesis correspondiente, en la que se explicite el compromiso del postulante con actividades pastorales de su comunidad. El plazo de entrega de esa carta es hasta el día de cierre de las postulaciones, para la correspondiente fecha de Concurso.

– Tener una entrevista específica en el Sector de Becas de la Secretaría de Admisión, que deberá ser coordinada:

. Hasta el 23 de noviembre de 2017, para concursar el 5 de diciembre de 2017.

. Hasta el 29 de enero de 2018, para concursar el 8 de febrero de 2018.

– Contar con ingresos y/o rentas del núcleo familiar –en valor líquido legal– que no superen los montos máximos establecidos en pesos uruguayos, de acuerdo al número de integrantes del núcleo familiar del postulante.

Los topes máximos de ingresos son, para las becas del 80%: $ 60.000 para un núcleo familiar de 2 a 4 integrantes y $ 40.000 para los postulantes independientes, que viven solos; para las becas del 50%: $ 72.000 para un núcleo familiar de 2 a 4 integrantes y $ 48.000 para los postulantes independientes, que viven solos.

– Completar el formulario de declaración jurada de ingresos del mismo y presentarlo el día de la entrevista específica en el Sector Becas de la Secretaría de Admisión.

– No estar cursando ni haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o grado en los últimos tres años.

– En caso de obtener la beca, no podrás revalidar asignaturas aprobadas en otra universidad.

BECAS BUEN DESEMPEÑO

En el caso de las Becas Buen Desempeño (50% y 30% del valor de la carrera) se exige: – Tener hasta 30 años de edad al 1 de marzo de 2018.

– Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país.

– Haber finalizado el bachillerato o, en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación, atenerse al régimen de previas vigente en la Universidad.

– No tener título de grado universitario o terciario no universitario al momento de postularse al Concurso, como por ejemplo técnico de la UTU y tecnicaturas en general, así como títulos expedidos por institutos de formación docente dependientes de la ANEP o habilitados por esta, como por ejemplo título de maestro o profesor de Secundaria.

– No estar cursando ni haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o grado en los últimos tres años (a excepción de quienes ingresen en agosto de 2017 – 2.º semestre).

– Si corresponde, podrás revalidar asignaturas que haya cursado y aprobado en otras universidades, de acuerdo al régimen de reválidas vigente en la Universidad.

DATOS DE INTERÉS

Para postularse se debe completar el formulario de postulación en los períodos de postulación.

Para quienes deban presentar documentación tendrán que concurrir a una entrevista antes del día 29 de enero.

La fecha del concurso de becas es el 8 de febrero.