Fiebre Aftosa

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y el Director de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, informaron en conferencia de prensa sobre el período de vacunación contra la Fiebre Aftosa que inicia este jueves 15 de mayo. Serán distribuidas 4,5 millones de dosis. Barre explicó que se trata de un período especial debido a la necesidad de tomar precauciones por la pandemia Covid-19 así como la emergencia agropecuaria por sequía.

La vacunación se realizará entre el 15 de mayo y el 15 de junio del 2020. Ante la actual situación de pandemia que padece nuestro país y a los efectos de disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad, las CODESAs y los Servicios Ganaderos zonales, han elaborado los cronogramas y lugares de entrega de vacuna para cada departamento, siguiendo las pautas recomendadas.

Con respecto a la normativa que establece que, desde el 15 y 31 de mayo no se podrá realizar movimientos de bovinos menores de dos (2) años, en esta ocasión será posible gestionar autorizaciones especiales de movimiento durante el período de vacunación. Para ello se deberá acercarse a los servicios oficiales y se analizará en cada caso de forma particular para dar autorización.

La persona que concurre a retirar la vacuna, deberá usar mascarilla (tapa nariz, boca y mentón) y guardar distancia, cumpliendo con las recomendaciones del MSP-SINAE.

La vacuna será entregada al titular, presentando la Declaración Jurada de existencias de DICOSE de 30 de junio del 2019, la Planilla de Control Interno de existencias y Planilla de control sanitario actualizadas, según los calendarios de entrega que se adjuntan.

Es importante recordar que, al momento del retiro de las dosis, es necesario poseer elementos apropiados para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad, esto es: conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente.

Barre recordó el manejo de la vacuna y su correcta aplicación, y dijo que son imprescindibles para inmunizar a los animales y evitar la formación de abscesos, por lo cual la Dirección General de Servicios Ganaderos, recomienda la vacunación subcutánea.