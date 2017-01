¿Dicen que este año el Policial no se inscribe?

«Mirá, necesito que aclaren que Círculo Policial no se borra y este año piensa salir con más fuerzas que antes. Ocurre que por ahí alguien pensó que como en este Liguilla del 2016 nos fue mal, ya nos daban por «terminados». No, nada de eso y quiero que aclaren ya que hubo jugadores que me llamaron para saber si ese rumor que andaba girando era cierto».

¿Hay posibilidades de una nueva cancha para el Policial?

«Sobre eso se está trabajando, cuando tengamos novedades se las vamos a comunicar»

LOS TROFEOS

-Trofeos a los mejores de la temporada, ¿Cuando?

En la última reunión acordamos que la entrega será el próximo viernes 3 de febrero. Ocurre que antes, por alguna razón u otra no todos podían estar presentes. Nosotros queremos que estén todos y por esa razón elegimos ese día y será a la hora 21″

¿Casi con el inicio de la temporada de este año?

«Precisamente, ese mismo día, antes de la entrega de premios, se hará la Asamblea para establecer las fechas de la temporada de este año. Luego de la Asamblea pasamos a entregar los Trofeos».

SELECCIONES

¿Hay algo del torneo de selecciones 2017?

«Sí, el primer fin de semana de Marzo será el Congreso en Tacuarembó. Allí, en ese departamento se volverá a jugar el campeonato ya que se terminó la ronda de los 6 participantes y donde cada uno organizó un campeonato. De hecho que en el 2018 nos va a tocar a nosotros hacerlo aquí en Salto».

LOS RESULTADOS

Fecha (1)

Salto Nuevo (4) Policial (2)

Santos (2) La Tablada (2)

Fecha (2)

La Tablada (7) Policial (1)

Santos (1) Salto Nuevo (0)

Fecha (3)

Santos (10) Policial (2)

La Tablada (3) Salto Nuevo (1)

DOMINGO de FINAL.

La Tablada (4) Santos (3)