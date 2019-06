Creemos que los salteños pueden mejorar su calidad de vida, porque vivimos en una tierra de oportunidades.

El Uruguay ha sido un país que se ha basado siempre en la protección de los más débiles y en la igualdad de oportunidades para que cada uno pueda desarrollarse con libertad y prosperidad.

Y es por eso que somos Batllistas, porque el Uruguay tiene esa identidad que no se pierde nunca y que se transite de generación en generación, que por más que pasen los años, siempre sus bases se construirán en base al batllismo.

Nuestras ideas, son las de apostar al desarrollo a través de la capacidad que tiene nuestra gente, pero sabemos que primero debemos atender las necesidades de quienes no llegan, de los más vulnerables y de los que han sido abandonados.

Porque creemos en la paz, en la prosperidad, en la justicia social y en la iguldad de oportunidades, con libertad y valores dmocráticos, es que confiamos en Julio María Sanguinetti.

Un hombre que le dio al país lo que necesitaba en su momento y que muestra confianza y seguridad para saber ordenar las cosas de hoy y darle a los más débiles su oportunidad de poder mejorar.

Con la Lista 4000 tratamos de representar esas ideas con claridad y por eso mantenemos las convicciones intactas, es así que hemos venido trabajando durante todo este tiempo con mucha ilusión y entusiasmo.

Alcanzamos la adhesión de cientos de personas de todos los rincones del departamento, de todas las edades y de todas las condiciones sociales y eso nos ha dejado muy tranquilos, seguros y contentos de que las raíces batllistas no se pierden y están más vigentes que nunca.

Con Daniel Galliazzi, un salteño comprmetido con su gente, trabajador, serio, honesto y querido por quien lo conoce, una persona que tiende una mano a quien lo necesite, trabajaremos desde el lugar que nos toque estar, para devolver a Salto al lugar que merece.

El próximo domingo 30 deJunio, te invitamos a que votes, a que tomes la Lista 4000 y nos des una oportunidad para mejorar la realidad, para que vuelvas a creer en un país de oportunidades, donde todo lo que soñamos pueda ser posible.

Votá Batllismo,

Votá la 4000, la

Lista de Saguinetti.

Julio María Sanguinetti Presidente.

Daniel Galliazzi Diputado