Frente a Liga de las Colonias Agrarias en la tercera fecha, Jorge Noboa asumió la decisión: concederle chance a jugadores que habían sumado escasos minutos o que llanamente no habían producido el estreno en la selección de mayores.

El experimento en masa, no fue rentable, desde el momento que el 2 a 2 en el Parque Juan José Vispo Mari implicó la pérdida de los primeros puntos.

A la luz de ese hecho en el sábado que pasó, el DT giró la mira y apeló a la certeza mayor. Volvió a escena el equipo que debutó en el Regional Norte del Campeonato del Interior, que en definitiva se ha convertido en base. Esos 11 que jugaron en Guichón, esos 11 se convierten en estandartes de la estabilidad. No solo por el 5 a 0 consumado (inapelable, letal), sino porque el funcionamiento-coherencia-entendimiento, es posible.

Esos 11 recrean la memoria de lo que pretende el DT, en tanto la ejecución no invita la duda. Abre la puerta a la certeza.

Por eso, a los fines de recuperar identidad y eficacia, Noboa cortó de raíz.

El producto del bueno, con Salto ya al cabo del primer tiempo, barriendo a la vacilante Guichón.

LA RAZÓN DEL ELOGIO

Es cierto. Guichón es una selección humilde, modesta, pero frente a Salto se iría a jugar la última carta, porque perdiendo naufragaba el sueño de avance.

El hecho es que nunca pudo. No le encontró la vuelta al partido.

El hecho para Salto también es uno y a tener en cuenta. ¿Cuántas veces un equipo es teóricamente superior ante las limitaciones de un rival, pero sin embargo no da con la tecla de la suficiencia o la eficacia misma, como para prevalecer?

Se puede tener enfrente una oposición rústica, pero si no se dispone de recursos a la medida de la circunstancia, el resbalón puede sumarse al listado de la sorpresa. ¿O no?

QUERER LA PELOTA Y CON LA VÍA DE LA RESOLUCIÓN

Sobre 5 partidos jugados, Salto plasma 15 goles.

Es la consecuencia de un Salto vocacionalmente ofensivo. Salto ha sido disfrutabable. Noboa elaboró la idea y la idea fue cuajando sin diques de contención.

Mientas Alejandro Pintos-Fabio Rondán asocian sus dinámicas para que el equilibrio surja, cuando Salto dispone de la pelota, cuatro para que expongan la verdad de un repertorio a la medida de ese querer: Vera-Dantaz-Leguisamo-Maciel.

Las vías de resolución no han faltado. Consecuencia al canto: cuando jugadores comulgan un mismo sentimiento sobre el fútbol, el amanecer ofensivo con gol incluído, es siempre posible.

Al Salto que jugó y goleó en Guichón, hubo que reconocerle esa aptitud por sobre todas.

Por eso el 5 a 0.

Por eso la imposición sin vueltas.

Después de todo, había que volverse garantía.

Desde Jorge Noboa, un retorno a la esencia de la integración base.

Había que cortar de raíz, algún mal transitorio o de la duda misma.

El retorno a una primera esencia. La inocultable y generosa esencia.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-