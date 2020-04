La aprobación del presidente es la más alta desde 1990

La encueste de Equipos Consultores fue realizada entre el 27 y el 29 de marzo y analiza cómo ven los uruguayos la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y las medidas que adoptó el gobierno para enfrentar la epidemia del nuevo coronavirus Covid-19.

El 65% de los consultados aprueba la gestión de Lacalle Pou en su primer mes como presdiente, mientras que el 20% la desaprueba. El 12% ni la aprueba ni la desaprueba y el 3% no sabe o no contesta.

A su vez, el 96% de quienes votaron a Lacalle Pou en la segunda vuelta de noviembre de 2019 aprueban su gestión, mientras que entre los que votaron a Daniel Martínez la aprobación al actual mandatario es de 32%.

El 65% de aprobación general es el mayor de todos los presidentes desde 1990 a la fecha.

En abril del 2015 Tabaré Vázquez tenía 50%. En abril de 2010 José Mujica tenía 60%. En el primer mes del primer gobierno de Vázquez su aprobación era de 64%.

Jorge Batlle comenzó su gobierno con 38% de aprobación, mientras que Julio María Sanguinetti inició su segundo mandato con 24%.

Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente, inició su gobierno en marzo de 1990 con 18% de aprobación en la gestión, según da cuenta Equipos.

CORONAVIRUS

Equipos también preguntó qué opinan los uruguayos sobre las medidas que adoptó el gobierno para enfrentar al coronavirus.

El 74% dijo que aprueba las medidas, mientras que el 18% las desaprueba. El 7% ni una cosa ni la otra y el 1% no sabe o no contesta.

Comparando con lo que votaron en la segunda vuelta electoral de noviembre, entre los que lo hicieron por Lacalle Pou el 94% aprueba las medidas dispuestas para enfrentar el coronavirus.

Entre quienes votaron por Martínez el 52% aprueba las medidas.