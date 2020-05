La semana que trascurre no será una más. Alguna que otra bandera se habrá de plantar, en medio de la incertidumbre que tapiza al fútbol salteño.

De los dichos a EL PUEBLO por parte del vicepresidente de Ferro Carril (Página 17 de esta misma edición), surge una primera señal.

Notorio es que un porcentaje de clubes en la «A», no descartan la posición de no jugar, si es que hasta setiembre no es posible afrontar el reducido campeonato local.

El fútbol despuntando en setiembre implica que los planteles puedan a partir de agosto (por lo menos), desarrollar el tiempo previo. Los meses que se van consumiendo, con los jugadores al margen de la exigencia. La mayoría permanece al margen del entrenamiento por razones obvias.

EN LA HORA «B»

A su vez, cabe la interrogante: ¿qué actitudes a cuenta de quienes alistan en la divisional «B»? Un relevamiento de cronistas de este medio, permite asegurar (o por lo menos una aproximación) que un 70% tiene fundamentadas razones de ser parte de la disputa.

Algunos clubes no parecen convencidos de la opción de afrontar el torneo en condiciones irregulares. Dos casos concretos: Albion y Fénix. Pero no serían los únicos.

A su vez no faltan quienes lideran el objetivo de jugar. La nómina incluye a San Eugenio, Rodó, Dublin Central y Peñarol. Mientras que desde alguna entidad no todo parece estar claro en materia de decisión. Por ejemplo: Tigre.

Finalmente a nivel de la Divisional «C», la mayoría apuesta a jugar. Saben que pueden disponer de tres meses potenciales para la acción: noviembre, diciembre y enero, en el peor de los escenarios.