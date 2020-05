Emilio Silva. Universitario. Dos fines desplomados y la mochila cargada de incertidumbre, mientras la senda argumental le es inalterablemente fiel…

Se sabe querido en el ambiente del fútbol salteño. Sabe que con él, la pretensión de algún doble discurso no tiene validez. Tampoco es de los que apela al comodín, porque en el mazo de las convicciones EMILIO SILVA jugará todas las cartas posibles para que el objetivo sea posible.

Cuando Ramón Rivas lo convocó años atrás para ser su ayudante técnico, marcó un perfil. Sobre todo a partir de una cuestión vital: entiende el fútbol.

Sabe de qué se trata. Se cultiva.

Pero además, personalidad no le falta. La tiene. La expone.

Le saca provecho a su repertorio. Por eso fue algo más que un ayudante de Ramón: fue uno más en cada caso. Aunque Emilio admite desde su modestia, «que la última palabra siempre fue de Ramón, aunque es cierto que un montón de aspectos tenían que ver con la opinión de los dos. Fue la confianza también de uno hacia otro. Desde la opinión de cada uno, terminamos sumando para Universitario».

El sábado que pasó, después del mediodía, cuando la ciudad se va volviendo silencio. cada familia es un mundo puertas adentro. La de Emilio, no es la excepción.

Es el Director Técnico de Universitario, en medio de un año que va fluyendo al compás de la duda…. «porque si alguien dijese cuando podríamos volver a entrenar primero para jugar después, es posible alguna planificación. Pero en estas condiciones, nada es fácil y llega un momento que cualquier deportista podría echarse para atrás, por lo menos en cuanto a ánimo. Si uno supiese en que momento es posible el retorno, la motivación sería otra. Eso quiere decir».

AQUELLA ACTITUDA RAJATABLA

Cuando el 13 de marzo se bajó la cortina. Cuando el horizonte comenzó a nublarse en medio de la pandemia y sus coletazos, para que ningún deporte quedara en pie. Imposible descargar réplica a un enemigo que se nos fue metiendo….

«El «Profe» Ribero les aportó a cada jugador una rutina. Estoy seguro que en esas primeras semanas, el 95% del plantel la hizo a rajatabla. Cumpliendo con lo que se buscaba: no caer en la nada y que una vuelta a la actividad nos agarrara mal parado. El tema es que primero se suspende la Copa de Uruguay, después el torneo de OFI y ahora esta duda de no saber cuando se inicia el Campeonato Salteño, porque habrá que ver si se juega o no.

En esos primeros días, cada jugador respondió a lo que Ramón fue inculcando, en eso de la profesionalidad, de ser consciente en la actitud desde cada uno, para que en lo colectivo se trascendiera. Pero después todo se complicó. Y uno entiende, desde el momento que en lo inmediato no hay nada firme, nada seguro. Quienes somos partes del Cuerpo Técnico, podemos entender la reacción del jugador, si mermó ese fin del entrenamiento diario».

EL RENACER MOTIVACIONAL

La prolongación del Cuerpo Técnico de Universitario y la suma de Alvaro Albín como uno más. Para Emilio y el «profe» Carlos Ribero, será la séptima temporada consecutiva.

En seis ediciones del Campeonato Salteño, cuatro consagraciones y un vicecampeonato a nivel de la Organización del Fútbol del Interiores.

Mojones rojos para conmover la historia propia.

Este ciclo de Universitario, el de más bríos en su vida. Cartel de campeón.

«Es cierto que todo el plan previo se vino a pique. De tres campeonatos que íbamos a disputar, nos queda uno más o menos pendiente. Estoy convencido que llegado el caso y se define cuando es posible volver a entrenar, el renacer de la motivación será concreto.

Uno sabe bien que esto que nos pasa a sido capaz de voltear anímicamente a más de uno en el fútbol salteño. Es lo deportivo y en lo económico. Se sabe bien que a un hogar, entra también dinero, mucho o poco, pero entra a partir del fútbol. No es solo que se extraña. También es una necesidad a ese nivel.

En lo futbolístico de futuro, alguna variante podemos tener a la hora de manejarnos en cancha, porque también podemos buscar que se aplique lo que pensamos, pero eseguiremos fieles al pensamiento de Ramón en dos aspectos: el respeto y el profesionalismo. Hablo de un 80%. Y ese 80% no se negocia».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-