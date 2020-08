En los últimos meses un productor de la zona de Tropezón fue seriamente afectado por el abigeato. «Me vienen visitando seguido» dijo a Enfoque Rural Daniel Musé, encargado del establecimiento. Recordando que el 22 de junio carnearon 15 borregas Merino preñadas, el jueves 30 de julio carnearon dos más y del viernes para el sábado último, fueron 21, de los cuales fueron 7 carneros, ovejas y dos corderitos de alrededor de 20 días.

Dejaron 7 ovejas muertas, degolladas y dos medias reses, comentó Musé y explicó que seguramente tuvieron que cargar la carne en vehículo, considerando que fueron alrededor de 300 kilos de carne los que se llevaron.

La denuncia fue realizada en todas las ocasiones, el domingo fue el BEPRA (Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato) y le explicaron que, las otras denuncias anteriores no les habían llegado. En esta oportunidad los efectivos sacaron algunas muestras pero, «no se en qué va a quedar», expresó.

Musé indicó que los animales no están ubicados sobre el camino, sí contra una quinta de naranjos.

El entrevistado destacó que los delincuentes actuaron con la ayuda de perros teniendo en cuenta que los animales que quedaron, estaban muy estragados por las mordidas, a propósito de ello indicó que «es un perro muy silencioso, muy baquiano», ya que los perros del establecimiento «no sintieron», a diferencia de la vez anterior que sí sintieron, «yo me levanté, anduve alumbrando y por eso creo que no carnearon más».

«Acá – dijo- usted sabe lo que tiene cuando se acuesta, pero no sabe cuando se levanta lo que tiene», añadió que «dicen que la policía anda en la calle, pero el carneador no anda en la calle, carnea adentro del campo, creo que para más seguridad van a tener que volver 30 años para atrás, volver al caballo».

«Vivir con los bichos encerrados no se puede estar, no me queda más que pastorearlos», concluyó.