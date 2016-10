Definitivamente así fue. La montada organización y la consecuencia: gente que fue y dinero que dejó. El total de entradas vendidas en la doble jornada de River Plate-Progreso y Salto Nuevo-Ceibal, 1.808 boletos expendidos y por todo concepto, $ 172.430 taquillados. Un récord absoluto en el año. Ayer a la noche en el Consejo Superior, el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez enfatizó en lineamientos organizativos que se cumplieron a cabalidad y desde el presidente de la Liga, Walter Martínez, una manera de refrendar lo sucedido, dejándose en claro la suma de todos quienes aportaron a lo que fue una auténtica fiesta del fútbol salteño.

En el Dickinson: 485 y $ 46.100. En Gladiador: 543 y $ 52.050. El total de entradas vendidas: 2.836. La recaudación: $270.580.

PARA EL “CHELO: CAJA DE AUXILIO

Desde Salto Uruguay, solicitud de caja de auxilio para Marcelo Cavani. El “Chelo” padeció una fisura osea que demandará por lo menos un mes de recuperación. Ocurrió en el partido jugado ante Nacional. En tanto Ceibal y Progreso solicitaron audiencia al Colegio de Jueces; Gladiador al Tribunal de Penas.

“AL EJEMPLO LO DAMOS”

Foco de reflexión desde Ramiro Araújo (Ceibal), aludiendo a la corrección imperante en la doble jornada del Parque Carlos Ambrosoni. Remarcó el rol de dirigentes, jugadores y técnicos, en cuanto a sostener o reflejar actitudes deportivas. “Termina el partido y ahí va el saludo. No la seguimos en otra dirección que no sea la que corresponde. Al ejemplo lo damos, el ejemplo está. Siempre apuntamos o escuchamos lo negativo, nunca lo que está bien”.

LA HORA DEL DESQUITE

Para tener en cuenta: Salto y Tacuarembó jugarán el próximo sábado a la hora 15.30′ en el Parque Dickinson. Partido de vuelta por la segunda fase de la Copa del Interior en categoría Sub 15. En tierra gardeliana fue empate 0 a 0.

LA OFI DE LOS 70 AÑOS

Mañana a la noche en Montevideo, el epicentro de la celebración por los 70 años de la Organización del Fútbol del Interior. En representación de Salto, acudirán Walter Martínez, el gerente José Luis Sabarrós y como invitado especial, Sofildo Piñeiro.

LOS QUE NO PAGARON

Denuncias puntuales en la fecha que pasó, respecto a quienes ingresaron sin pagar. Un total de 80 hinchas de Ceibal, 35 de Salto Nuevo y 35 de Gladiador.

CON LAS RESERVAS

Configuró la tercera fecha del tramo definitivo: Ceibal 7 Nacional 1, Saladero 1 Gladiador 1, Progreso 2 Universitario 1, Ferro Carril 12 Dublín Central 1, Salto Uruguay 1 Salto Nuevo 0 y River Plate 2 Fénix 1.