Y sin dudas que tambièn es este un aspecto que hemos venido señalando desde el inicio mismo de la presente temproada 2017 – 2018 en esta disciplina. Ya lo había sido al cierre de la temporada pasada, y en esta se confirmò el apoyo masivo, no solo de aquellos amantes y consecuentes, sino que ahora de toda la aficiòn deportiva que gusta y se entusiasma, cada vez que se presenta un buen espectáculo, esto es así, y quedò confirmado en los dos compromisos de play offs disputados hace quince dìas, y en lo que fuera el pasado fin de semana con la disputa de la primera fecha de la Liguilla en ambas divisionales, las cosas como son.

Todo organizado

Y esto tambièn ha sido un aspecto clave, la organzación previa llevada a cabo por la dirgencia, y tambùne por los delegados y/o representantes de los diferentes equipos. Cuando todo se organiza de antemano, tratando de no dejar nada librado al azahar, pasa lo que pasó. El apoyo masivo del pùblico, incluso pese a las bajas temperarturas, ha sido uno de los aspctos màs salientes en este inicio de la etapa de definiciones con ambos cuadrangulares finales en ambas categorías.

Sin problemas

En ambas dobles jornadas, no se registró ningún tipo de incidente, y ninguna situación de violencia, y esto también merece destaque. Cada equipo involucrado entendió el mensaje, y todos llegaron al gimnasio del Club A. Universitario con una sola intenciòn, la de hacer lo suyo, y cuando el àrbitro marcó el final del partido, allí quedó todo, algunos festejando , y otros reconociendo la derrota, y salunddo al rvial, sin ningún otro tipo de situación que pudiera “empañar” la fiesta, estó fué así, pasó, y vale destacarlo también de cara a lo que se viene.

Buenos arbitrajes

Otro aspecto clave, el buen desempeño de la duplas arbitrales, las que en todo momento fueron garantía total, no solo para los e1 equipos en cancha, sino también para el espectáculo, Se sabe (algunos no lo entienden) que el error arbitral, forma parte del espectàculo, como tambièn el yerro claro de un jugada de gol por parte de un delantero, lo c ierto es que ha sido muy bueno el trabajo de los colegiados en esta primera fecha de la Liguilla, y esperemos que esto siga de la misma manera en lo que resta por disputar en la definción de temporada.