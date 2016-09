Con Martín Caballero, el verdulero que regala alegría con su creatividad

Cada vez que alguien pasa por la esquina de Artigas y Washington Beltrán, es inevitable que mire hacia la verdulería de la esquina para ver cuál fue la figura, que usando frutas de distintos colores armó Martín, uno de los verduleros del lugar, que tiene encantado a grandes y chicos con sus creaciones habituales, donde por lo general los personajes que allí lucen son los que les piden los chicos, por los dibujos animados que están en boga en ese momento.

Mientras acomodaba unas frutillas del cajón, con los guantes manchados del color de esa fruta y en plena tarea habitual lo encontramos a media mañana cuando el calor del sol empezaba a hacerse sentir. Al consultarle por su trabajo y si podía acceder a una entrevista para esta sección, antes pidió permiso y tras lograr ser autorizado, se dispuso en plena calle a contar para nuestra sección semanal, cómo y porqué se las ingenia para crear esos personajes que tanto le agradecen grandes y chicos.

¿Quién es el autor de estas figuras que tanto llaman la atención?

Soy Martín Caballero y tengo 33 años de edad. Soy un salteño que le gusta su trabajo y le encanta hacer manualidades, tengo un hijo de 11 años que se llama Santiago, vivo con él y con mis padres y hermanos. Fui a la escuela 98 del barrio San Martín porque vivo en esa zona y en los talleres de Don Bosco aprendí a hacer algo de esto.

¿Siempre te gustó hacer este tipo de manualidades o es algo que surgió ahora?

Siempre me gustó hacer este tipo de cosas. Primero aprendí con el propietario del local acá que fue el que me enseñó porque él hacía este tipo de cosas. Lo primero que me pidió fue hacer la bandera de Uruguay una vez que había partido de fútbol y que jugaba la selección. Como le llamó la atención la bandera de Uruguay a toda la gente y le gustó a él y a los demás, decidimos seguir haciendo este tipo de cosas.

¿Alguna vez te gustó la manualidad, el arte, trabajar con los colores?

Sí siempre me gustó, pero nunca pude dedicarme a hacer eso. Fui aprendiendo de a poco, cuando fui a la (Obra) Don Bosco ahí hice algo de eso y la verdad que me gusta. Pero siempre me gustó la artesanía.

¿Qué sentís cuando viene gente a la verdulería y pregunta quién fue el autor de esa imagen?

Siento mucha alegría, que a la gente le guste lo que uno hace es algo que es muy positivo, significa mucho para mí saber que hay alguien que le gusta lo que hice, porque me llevó mucho tiempo y dedicación poder hacerlo. Sobre todo los gurises que quedan muy contentos y vienen solo para ver qué dibujo hay colocado ahí.

¿Sabés que hay gente que pasa mirando siempre para esta esquina con el fin de saber cuál es la imagen del momento?

Sí, incluso me ha pasado que estoy trabajando en una nueva imagen, en una de las figuras que estoy creando y cuando quiero ver hay gente que está parada a mi alrededor que está mirando lo que estoy haciendo. Sobre todo a veces miro y hay niños que se juntan a veces para ver cómo voy armando la figura que voy creando.

¿En qué te inspiras para hacer los dibujos de los personajes que mostrás?

Sí, siempre hago lo que se me va ocurriendo a mi, aunque a veces miro cuales son los personajes que están en boga y ahora estamos haciendo caricaturas que son las que miran los chicos y para eso hay que estar al tanto, conversar con la gente para saber qué le gustaría ver reflejado en esta esquina y uno va sacando de ahí la idea.

¿Pero te ha pasado que te piden que armes tal o cual personaje que es el que le gusta a los chicos?

Sí claro, el otro día me llegaron varias cartitas de niños que tenían varios dibujitos, donde ellos me pedían que hiciera tal o cual personaje con las frutas. Yo lo puse en el facebook porque la verdad que me encantó y me sentí muy bien, porque en esas cartas además me estaban agradeciendo y son as cosas que te impulsaban a seguir adelante, a dedicarle tiempo para hacer este tipo de manualidades lo mejor posible. Y yo trato de complacerlos.

¿Cuánto tiempo te lleva dedicarte a hacer un trabajo como estos y lo haces dentro de tu horario habitual o pedís para venir fuera de hora?

No, lo hago dentro del horario de trabajo. Hay veces que me ha llevado todo un día poder hacer el personaje porque entre que estás atendiendo a la gente que viene a cada rato y entre que estás haciendo el trabajo de la verdulería, de limpiar los cajones, separar la fruta y otras cosas, se te va la jornada. Ahora si me dedico solo a hacer esto en dos o tres horas puedo llegar a hacerlo.

¿Vos seleccionas la fruta que vas a usar para hacer este tipo de caricaturas o te manejas con lo que hay a tu disposición?

Yo busco los papeles de colores y envuelvo la fruta con los colores que necesito, sino hay me arreglo con la fruta que haya y le busco la vuelta. Pero por suerte acá tengo a mis compañeros que me ayudan mucho y que me alientan a hacer el trabajo. Incluso las compañeras me recortan los papeles de colores cuando necesito alguno para ilustrar el personaje, la verdad que todo apoyan acá y por eso las cosas salen bien.

¿Tu hijo sabe estos trabajos que haces acá?

Sí mi hijo, Santiago, sabe y le encanta. Siempre me pregunta incluso qué es lo que voy a hacer, con cuál pienso empezar el próximo trabajo, y me dice incluso qué dibujos son los que les gusta a los más chicos para que tenga éxito.

Me gustaría hacer algún taller o curso de arte y diseño, poder aprender algo más y así capaz hacer otro tipo de trabajos.

Para el próximo dibujo ya tengo tres en mente. Pero por ahora vamos a ver cuál sale primero.