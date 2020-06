Con Andrés Armellini. Artesano de la madera

Hemos podido observar en oportunidades, la pasión de algunas personas por diferentes actividades.

Una pasión con entrega, dedicación y entusiasmo, que provoca desarrollarla, sin que gane nunca el aburrimiento.

Este es el caso de Andrés.

Italiano de sangre, que se encuentra en la actividad de artesano de la madera hace ya bastante tiempo, dedicándose a darle forma a distintas piezas. Al tallado, lijado, pintura y todo lo que encierra el acabado de las mismas.

Con una maestría, de quien lo aprende con la experiencia del paso del tiempo.

Fuimos invitados a su taller, nos recibió junto a su esposa María Luisa de Francesco, figura destacadísima en nuestro medio como Escritora y mientras transitábamos dialogando el espacio hasta llegar al lugar, observábamos diferentes piezas hechas por las manos de Andrés. Cuadros, mesas, maceteros, carteles, entre otras muchas realizaciones en madera.

Tuvimos la certeza de que allí, solo se respira amor por la madera.

Y sin ser conocedores del tema, nos atrapó pequeños detalles de pulido, o color, entre otros.

Sin lugar a dudas, su mayor característica en la tarea es la paciencia infinita.

Al instalarnos para conocerlo, quedamos rodeados de artículos elaborados por Andrés, y sosteniendo en mano una bandeja de madera recién elaborada, le mencionamos desde nuestro punto de vista, el buen gusto por lo que hace.

“El artesano es el que invade la madera con sus manos”, comenzó diciéndonos.

¿Qué es lo primero en que se fija para fabricar una pieza?

El principio de todo, es ir a elegir la madera.

Al llegar al lugar, intentamos ir aprendiendo sobre ella cada vez y vamos eligiendo el material que creemos puede servir para lo que llevamos en mente.

Porque esto es así, la idea podemos llevarla con nosotros por mucho tiempo, o sucede que al llegar a una maderera, vemos una madera y por su forma, color o tamaño, la idea surge en ese momento.

¿Podemos conocer qué tipo de madera utiliza?

En realidad lo que más utilizo, es la madera del eucalipto colorado.

Es un material noble, que siempre me ha resultado.

Lo utilizo para muchas artesanías y creo firmemente que es el que más me gusta.

Obviamente hay que ver que es lo que queremos hacer cuando elegimos la madera. Pero lo divertido de esta actividad, es que muchas veces ya contamos con la madera y allí decidimos que hacemos con ella.

No hay nada pautado de antemano.

¿Qué artículos ha logrado?

Podría decir que son muchos, por el hecho de que con la madera no se necesita conocimientos y lo que uno se proponga lo puede hacer.

En mi caso he conseguido elaborar por un lado, cuadros, mesas, maceteros, carteles, entre otros.

Pero lo que sí ha tenido repercusión, han sido las bandejas para servir alimentos.

Tanto puede ser para una picada con sus reparticiones para queso, fiambre, aceitunas, maní, etc., como las otras donde se pica la carne o los chorizos mientras se está haciendo el asado. Y se puede ir sirviendo éste también de allí.

He realizado algunas, con detalles como pueden ser con agujeros a su alrededor para colocar sus pinches. Otras, que le va a dar utilidad quien sea zurdo para servir, ya que tienen la agarradera para tomarla del lado izquierdo. Son detalles que muchas veces son tomados en cuenta. Mucho me encargan para regalos.

También están las personalizadas, grandes o chicas, que las realizo por pedidos concretos.

¿Es muy lento el proceso de la cura de las bandejas?

Todo lleva su tiempo.

Y para darle un buen terminado, sí, porque se usan para alimentos.

Pero también, casi pasa lo mismo con los carteles, la pintura y demás.

¿Promociona lo que hace?

No mucho. Porque en realidad, generalmente la persona que conoce lo que hago y ya ha adquirido alguna pieza, vuelve para llevarse alguna otra y obsequiar.

Pero no estoy desconforme, porque me ha pasado por ejemplo, que hemos viajado con mi esposa y muchas veces con el fin de un disfrute, llevo algunos artículos y los termino comercializando.

Me ha pasado en el sur con las tablas, cuando fuimos de vacaciones.

Y al final resulta redituable (sonríe).

¿Ha tenido oportunidad de exponer toda su artesanía?

Ha sido acá en Salto en la Feria de Plaza Flores.

Es algo que me gusta mucho.

Desde que he empezado a participar el año pasado, es un total compañerismo entre los feriantes y eso hace todo mucho más disfrutable, placentero.

Es una pena, que con esta situación de la pandemia, no se estén realizando, pero espero que vuelvan.

¿Cómo es la relación con el público?

Es algo fantástico y creo que me gusta tanto participar de la feria, por ese vínculo que uno crea con las personas.

La gente que nos visita y en mi caso particular, observa el artículo, quiere conocer el origen, cómo se realiza, cuánto tiempo lleva y es muy novedoso para ellos.

Y eso a mí me llena de orgullo, que la gente se interese por el trabajo que uno hace.

Más allá de un trabajo, debo decirte que es un hobby que me apasiona.

¿Tiene que haber mucha creatividad?

Creo que uno ya nace así.

Yo miro una madera y ya le estoy dando una forma en mi mente.

¿Se necesitan muchas herramientas para comenzar con un emprendimiento de ésta índole?

Y sí, hay veces que son herramientas específicas para cada trabajo y sin ellas, no se puede hacerlo.

Pero es como todo, de a poquito uno comienza a adquirirlas y también en cuanto a conocimientos uno lo va adquiriendo.

Es que es tan disfrutable la actividad, que uno a todo lo hace con gusto.

Es por eso que a esto, uno no puede enseñarlo. No puedo dejarles un tips o una sugerencia al respecto, porque es cuestión de

imaginación y ser creativo para tratar con la madera. Sí, me encuentran en las redes sociales por alguna consultita como: @andresarmellini.

Ahora están presentes, muchos programas en YouTube que enseñan. Uno puede ir aprendiendo e incorporando ideas a la vez.

Me despido mencionándoles, que es una pasión inigualable y un disfrute incomparable estar unido a la madera.