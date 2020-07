No es la primera que EL PUEBLO se suma a este tiempo de Sportivo Progreso Fútbol Club, en que más allá de la ausencia de fútbol a nivel de planteles de Primera División, igualmente apunta a su cancha, «para que pensemos sin más vuelta que este no es un año perdido», al decir del presidente Jorge Dornelles.

Lo cierto es que en los últimos días de esta semana, se fueron ejecutando trabajos en pro de la zona de vestuario, con el levantamiento de la estructura, tal como lo documentan las notas gráficas reveladas por la Comisión Directiva.

Progreso es uno más que desarrolla el operativo en esa dirección: el campo de juego en la mira, en la ejecución de los fines. A su vez, cuando despunte el Torneo en Sub 15 y Sub 18 en el marco del Consejo Único Juvenil, Progreso podrá capitalizar la condición de local jugando en su escenario, El avanzar de la banda es cosa concreta. A las pruebas hay que remitirse.