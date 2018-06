El martes 17 de julio inicia la temporada oficial, con el arranque del torneo “Preparación” con ocho equipos

Algo que ya habíamos venido informando en ediciones pasadas, ya está confirmado por la propia dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol. El próximo día martes 17 de julio estará dando inicio el torneo “Preparación” en categoría Mayores (1ª división), con la participación de ocho equipos, los seis que conforman la L.S.B, más los invitados, el equipo de Naútico de Bella Unión, y Ferro Carril de Concordia (R.A)

Serán dos series de cuatro equipos cada una, donde los ganadores de cada una jugarán la Final del torneo, un campeonato “corto” que servirá sin dudas para que los equipos salteños vayan tomando “rodaje” y competencia de cara a lo que será el inicio del campeonato “Salteño”, el que estará comenzando días después de finalizar el “Preparación”

Las series en el “Preparación”

Serie Nº 1 Serie Nº 2

Club Naútico (Bella Unión) Ferro Carril (Concordia R.A)

Atlético Juventus Círculo Sportivo

Salto Uruguay Ferro Carril F.C

Nacional Universitario

Primera fecha “Preparación”

Martes 17 de julio

Universitario vs Ferro Carril (Concordia R.A).

Viernes 20 de julio

Círculo Sportivo vs Ferro Carril F.C.

Sábado 21 de julio

Nacional vs Naútico (Bella Unión).

Martes 24 de julio

Salto Uruguay vs Atlético Juventus.