No es una semana más para el básquetbol de la Liga Salteña, en la medida que la sesión a nivel de Consejo, irá pautando la chance de futuro. Una manera de explorarlo, sobre todo apuntando en una primera instancia a las categorías de formativas.

La decisión en cuanto a eventuales fechas para que surja el punto de partida de una temporada a la que no le faltarán recortes.

Restará saber la postura de delegados y neutrales. No faltan quienes sostienen que «no estaría mal llevarnos por algunos lineamientos que irán ejercitándose a nivel de la Asociación Uruguaya de Básquetbol, con la disputa del Metropolitano en una primera instancia»

EL LATIR DEL FÚTBOL SALA

Otro de los deportes paralizados en nuestro medio: el Fútbol Sala. Es de las disciplinas ausentes por un tiempo más, teniendo en cuenta que se disputa en escenarios cerrados. En tanto, la idea es aguardar el momento que se pueda retornar, mientras que desde neutrales a delegados, una coincidencia: evitar que la liguilla se dispute sin público.

A nivel de la Liga, los costos económicos cubiertos en tiempo y forma. Por lo tanto no se trata de una cuestión económica. Prevalece lo sanitario sobre cualquier otra razón.