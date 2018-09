El jurado brasilero Claudio L. Pereira destacó la participación de jóvenes en la muestra de la raza lo que muestra “que la raza Corriedale está más fuerte y más firme que en cualquier país; acá ustedes apoyan a los jóvenes, enseñan a los jóvenes y ellos ya nacen con la cultura ovejera y que no se la deben abandonar jamás”.

Por lo cual consideró que “el destaque número uno es para los jóvenes uruguayos a quien felicito no solamente a ellos sino también a sus padres que los saben enseñar, a que la oveja es la garantía del productor; la oveja no falla jamás, puede venir seca o crisis pero la oveja tiene que estar siempre acompañándonos, sobre todo en la raza Corriedale, felicitaciones a los jóvenes el desataque de este año es la presencia y el apoyo de los jóvenes en la pista”.

MEJOR CONJUNTO GENÉTICO DE SUDAMÉRICA

Uruguay indudablemente tiene hoy el conjunto genético mejor de Sudamérica; hay animales importantes, hay otros que se destacan pero el conjunto vellón – carne – cuerpo me parece que en Sudamérica, ese equilibrio que es la raza Corriedale carne y lana, Uruguay está muy avanzado por el tema de los EPD.

“Acá miramos animales por su fenotipo, los EPD tienen que estar presentes porque nos muestran un camino de que es lo que tie ne el genotipo del animal, qué es lo que transmite, y nosotros somos el filtro, si tiene buenos datos de EPD pero no presenta eso en el conjunto de su fenotipo, ese animal no va a ganar, sin embargo si tiene buenos datos y presenta en su fenotipo los buenos datos que tiene, ese animal va a ganar y en definitiva lo que sale de la pista del Prado es un animal que tiene el equilibrio entre fenotipo y genotipo no solamente es lindo, tiene buena carne, y buen vellón sino que tiene en sus datos lo que va a transmitir por el porte de su genotipo que lo miramos a través de los EPD.

LA CLAVE ESTÁ EN BALANCEAR CARNE Y LANA

Costó definir a los grandes campeones, porque determinado carnero “te puede llenar el ojo, pero tenés tantos detalles, la lana, el largo de mecha, el color del vellón, la parte carnicera, el equilibrio de los datos, hay animales que tienen datos muy importantes para la carne, pero no tienen para la lana, es importantísima la carne hoy en todas las razas ovinas sobre todo el Corriedale que es un doble propósito, pero no podemos olvidar que la lana aporta algo muy importante y no podemos abandonar la lana, el Corriedale es de las razas que a mí me parece tiene una ventaja muy importante porque tiene la virtud de tener buena lana, a un buen valor, una carne excelente y una estructura carnicera muy importante, entonces la clave está en balancear carne y lana y mezclarla con los datos de EPD y esa fue nuestra tarea”.

Pereira manifestó que espera que le haya gustado su elección a la mayoría de los cabañeros y productores que estuvieron presentes, “porque en definitiva no venimos a buscar defectos sino las virtudes de los animales, somos humanos, podemos cometer errores, pero juzgamos bajo un principio de lealtad de criterios dentro la raza y buscando siempre equilibrio entre finura de lana, calidad de lana, parte carnicera importante, desarrollada, animales con buenos aplomos y también animales con bastante pureza, lo cual nos parece importante porque nonos podemos olvidar que acá está la pista más importante de Sudamérica donde tienen que salir los representantes máximos de la raza Corriedale y la parte de pureza es muy importante no solamente para los cabañeros sino también por representar a la raza que tiene una selección de muchos años”.

El jurado añadió que los primeros tres animales tanto en puros por cruza como en pedigree son animales muy cerca de lo perfecto, el reservado gran campeón puro por cruza (de La Magdalena) tenía un vellón fantástico (que luego fue elegido como mejor vellón en pista y mejor vellón industrial de toda la raza), el tercer mejor macho puro por cruza “me gustaba mucho, tenía el vellón un poquito fuerte, el gran campeón era el conjunto de todo; tenía buen vellón, mucha carne, era muy puro entonces era que el tenía el equilibrio entre lo que estamos buscando”. En el pedigree el gran campeón “era un carnerazo, con mucha carne, camina bien, un vellón blanco, y es difícil como la raza es doble propósito que se pueda juntar en un solo animal el mejor vellón, la mayor conformación, la parte carnicera y mejor pureza”, explicó.

Pereira insistió en que la clave está en equilibrar carne y lana “y creo que cada animal contribuye de su manera pero buscando equilibrio carne-lana-pureza aplomos, los tres primeros en pedigree y puro por cruza”.

Por otra parte destacó que la hembra gran campeona de pedigree tiene mucho para aportar en la raza, pura, buen vellón buena madre, es también una oveja muy representativa.