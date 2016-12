Las temperaturas en Salto pueden llegar a ser hostiles para los pobladores de esta comarca que sufren como locos cuando el sol empieza a impactar de lleno en sus vidas y eso provoca malestar, cansancio, molestias, transpiración constante, baja presión y un montón de cosas más que nos dejan con poco ánimo y sin ganas de encarar lo que se viene al otro día.

Encima hoy es lunes, el peor de los días para muchos que deben retomar las actividades después de un fin de semana como este, donde se cumplió sino la más importante al menos una de las celebraciones más importantes del año, la de Navidad, por todo lo que la misma impone ya que es la fiesta familiar por excelencia, donde estar rodeado de nuestros seres queridos, con mucho amor y alegría es la premisa, a la cual cambiamos sin dudarlo en la mayoría de los casos, por el consumismo que nos abruma.

Esto porque nos encanta salir de compras, pasar los días previos pensando lo que nos vamos a poner esa noche y lo que vamos a comer, además de los regalos que tendremos que comprar para nosotros, el resto del universo familiar y hasta algún amigo, vecino, cliente o persona a la que debemos algo, sin acordarnos realmente de si eso que estamos pensando tiene sentido o es futilidad pura, aggiornada a lo que nos vende la televisión y todo lo demás.

Lo bueno que esto de los regalos sirve para comprar y en ese aspecto, si uno es vivo, la compra debe ser de algo útil, en este caso debe tener en cuenta lo que decíamos antes con respecto a lo de las temperaturas altísimas que nos tiene loco a todos, porque vivimos a 500 kilómetros de la playa, ya que el río Uruguay, que baña nuestras costas también nos castiga con algas, crecidas o la contaminación suficiente como para que las autoridades nos digan que bañarnos allí tiene sus riesgos. Y encima con 40 grados como si nada.

Este calor inhumano que nos hace padecer el clima de la región, es casi como vivir una experiencia extrema durante varios meses para que sobreviva el más fuerte. Pero esto recién comienza y tendremos que cuidar todo, como lo que pretendamos hacer para poder paliar esta situación ya que el gobierno anunció el aumento de las tarifas públicas a partir de la semana que viene y en ese aspecto, no podremos hacernos los vivos con el uso de los medios electrónicos que nos ayudan a pasar el verano.

Esto es, no podemos prender al mango el aire acondicionado, ni tampoco podemos abusar de los ventiladores porque los costos de la tarifa de UTE nos harán sentir el rigor al mes siguiente. Vivimos en la zona donde se genera la mayor cantidad de energía eléctrica del país a través de la represa más importante del Uruguay, la que trabaja con los recursos naturales de toda esta región, pero como la misma ha sido considerada una causa nacional, los habitantes de este lugar no recibimos ningún beneficio extra como una disminución en la tarifa de luz o algo que se le parezca.

Sí podemos decir que Salto Grande ha invertido en la ciudad, quizás no tanto como quisieran los pobladores como reembolso por haber dinamitado la zona de Salto Grande para la construcción de la presa, considerado uno de los lugares más hermosos que tenía todo el recorrido del Río Uruguay por los más de 100 kilómetros de costa que tiene el departamento y uno de los puntos más pintorescos del país, pero al menos pusieron plata, hicieron una represa, cambiaron la matriz energética por la de energía hidroeléctrica y limpiaron un poco el ambiente.

En ese sentido, cuando el ahora Intendente Andrés Lima era diputado había planteado la posibilidad de que los ciudadanos del departamento tuvieran una rebaja sustancial en la tarifa de UTE, para que los lugareños podamos utilizar este servicio con el goce de que el mismo sea producido por nuestros recursos naturales y le ganemos un beneficio.

Pero no, encima que esto es una entelequia y creo que así se lo habrán hecho saber al ahora Intendente en el parlamento, encima de eso, se impone un aumento en las tarifas, el gobierno habla de ajuste, pero para el pueblo es algo más que algo tan suave e inofensivo como un “ajuste”, porque el poder de compras ha disminuido notablemente, porque el endeudamiento interno ha crecido en forma superlativa y porque encima de que todo conspira para que la gente no pueda llegar a fin de mes y gane cada vez menos, ya que los aumentos del mes de enero son solamente ajustes por debajo de la inflación y por lo tanto del nivel de compra de todos los uruguayos.

Por tal motivo, sin entrar en motivaciones político partidarias de ninguna índole, debemos decir que no estamos de acuerdo con el aumento de tarifas y más en estos tiempos donde lo que necesitamos es poder generar un respiro a tanta presión fiscal, a tanto ajuste y a tanto costo estatal para poder salir adelante.

El otro día le dije a un amigo que por su concepción política defendía el aumento de tarifas y le hice ver que ese tipo de cosas no pueden politizarse. Tienen que medirse con la misma vara siempre, sea quien sea quien imponga estas medidas, porque sino con ese concepto estaremos justificando cosas atroces. Le dije no podemos justificar al Goyo Alvarez porque existió la dictadura de Gabriel Terra, o a Hitler porque existió Stalin que fue igual o peor, o a Siria porque existió la guerra de los Balcanes.

Si hay un aumento de tarifas en un momento inoportuno, porque lleva a que la gente de Salto en este caso, con lo mal que la pasa con el calor no pueda prender el aire acondicionado, debe mirarlo como un adorno más en la pared muchas veces porque si lo prende después no puede pagar la tarifa, a la que encima se la aumentan y le dicen que no es un tarifazo, es algo que no está bien. No importa quién la ordene, no está bien. Y lo que no está bien es que sea una medida defendida a ultranza y que motive una guerra entre partidarios del gobierno y oposición.

Hay temas que no se politizan, como el calor que debe soportar la gente que vive en Salto, en pleno enero y que encima se ve esclavizada por tener que pagar la tarifa más cara, pero refrescar su mente y sentirse aliviado porque antes la cosa era peor. Si seguimos así, estamos fritos.

Hugo Lemos